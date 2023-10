L'Energètica comença a subministrar electricitat

L'Energètica inicia aquest mes d’octubre l’activitat com a empresa comercialitzadora d’electricitat, després d’haver obtingut la corresponent llicència del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El primer usuari de l’empresa de renovables serà l’Agència de Residus de Catalunya a la nova seu ubicada a Torre Ponent, al passeig de la Zona Franca de Barcelona. En els pròxims mesos s’aniran ampliant progressivament els organismes de la Generalitat que la companyia preveu abastir, a mesura que vencin els contractes vigents amb altres elèctriques. L’objectiu és que l’1 de gener del 2024 assoleixi vora un miler de punts de subministrament i que l’any següent superi els tres mil. En una primera fase, L'Energètica només subministrarà electricitat al sector públic de la Generalitat, que n’és un dels principals consumidors del país. Aviat, també preveu aprofitar l’energia de les instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics per abastir les llars en situació de pobresa energètica.

D’altra banda, s’ha activat el web corporatiu www.lenergetica.cat, que inclou una bústia per recollir propostes de col·lectius i empreses per participar en projectes de generació d’energia d’origen renovable. L'Energètica avaluarà si s’implica en els projectes tenint en compte criteris de contribució a la transició energètica, rendibilitat econòmica, equilibri territorial i justícia social. Aquests criteris s’acordaran abans d’acabar l’any en el Consell d’Administració, un cop aprovat el pla d’empresa que s’està elaborant. Així mateix, l’empresa pública també ha començat a estendre contactes amb el món local per explorar projectes conjunts amb renovables. La finalitat de tot plegat és fomentar un cercle virtuós que involucri administracions, empreses i ciutadania en el camí cap a la sobirania energètica del país i la lluita contra el canvi climàtic.

Arrenquem l'activitat. @lenergetica ha rebut la llicència de comercialitzadora i comença a subministrar electricitat neta i de proximitat. Agraïm la confiança a @residuscat, primer usuari. El seguiran molts més: Preveiem tenir un miler de punts de subministrament l'1 de gener. pic.twitter.com/LNpNv4n6p7 — L'ENERGÈTICA (@LEnergetica) October 2, 2023

L’Energètica (Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU), participada al 100% per la Generalitat de Catalunya, va començar a caminar el 6 de març, quan van prendre possessió el president i conseller delegat de l’empresa, Ferran Çivit, i el director general, Daniel Pérez. Aquest setembre s’ha incorporat la major part de la plantilla de 30 treballadors prevista en els pressupostos de la Generalitat d’enguany, que doten la nova empresa amb un pressupost de 25 milions d’euros. En les darreres setmanes, l'Energètica ha iniciat el procés per concentrar els actius energètics de la Generalitat, com ara la cessió de les participacions en els parcs eòlics de PEBESA i Trucafort i de 120 instal·lacions solars, i està impulsant la instal·lació de cobertes solars en edificis públics.