L’objectiu és accelerar la transició cap a un model energètic descentralitzat, públic i lliure d’emissions, allunyant-se dels oligopolis privats.

Promoguda per l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep), la iniciativa busca que els ajuntaments puguin autoproduir i comercialitzar electricitat verda mitjançant projectes propis o compartits. Actualment, molts municipis no tenen recursos per crear empreses públiques energètiques, raó per la qual reclamen que L’Energètica esdevingui un «mitjà propi» col·lectiu. Això permetria als ens locals participar en el seu accionariat i utilitzar la seva estructura per subministrar energia assequible i 100% renovable.

Accions concretes i compromisos

Els ajuntaments signataris s’han compromès a aprofitar edificis i terrenys municipals per instal·lar projectes de generació d’energia neta, fomentar l’eficiència energètica i impulsar la mobilitat elèctrica. L’objectiu és que tots els serveis públics funcionin amb energia de proximitat abans del 2025.

La moció s’emmarca dins de la Declaració de Girona —subscrita per 116 municipis—, que promou la titularitat pública de les xarxes elèctriques. A més, recolza la Resolució 852/XIV del Parlament de Catalunya (aprovada el 28 d’octubre de 2023), que insta el govern a permetre l’accés dels municipis a l’accionariat de L’Energètica.

Llista de municipis adherits: Banyoles, Barberà del Vallès, Blanes, Caldes de Malavella, Castelló d’Empúries, Celrà, Cervià, Figueres, Girona, La Bisbal, Llagostera, Medinyà – Sant Julià de Ramis, Montmeló, Olot, Peralada i Vilanova de la Muga, Quart, Ripoll, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Santa Coloma de Farners, Tàrrega, Terrassa, Verges, Viladamat i Vilanova i la Geltrú. La moció també ha sigut aprovada per la Diputació de Girona.