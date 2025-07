El regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella; el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia, Agenda 2023, Benestar Animal i Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa i president de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP), Noel Duque, i el regidor de Cohesió Territorial, Medi Ambient i Transició Energètica de Barberà del Vallès, Carles Ortiz Guarch, han fet una crida als municipis catalans per sumar-se a L'Energètica de Catalunya.

Actualment, ja hi ha 36 municipis, entre els quals diverses capitals comarcals, que han aprovat la moció "Per la sobirania energètica i per sortir de l'oligopoli: impulsem l'autoprovisió d'electricitat renovable dels ens locals", impulsada per l'Ajuntament de Girona i l'AMEP.

Els municipis reclamen a la Generalitat que s'acceleri el procediment que permeti als ajuntaments formar part de L'Energètica, i així que esdevingui un mitjà propi per al subministrament d'electricitat renovable.

"Els municipis hem de ser actors amb un paper clau en la generació d'energia renovable. Som garants de la transició energètica, però necessitem eines", ha destacat Sergi Cot.

Per la seva banda, Noel Duque ha assenyalat que "instem la Generalitat a escoltar les demandes dels municipis i treballar perquè L'Energètica sigui una eina dels ajuntaments més aviat que tard".

Per últim, Ortiz ha afegit que "contribuir des del municipi a accelerar la transició energètica i a assolir la sobirania energètica de Catalunya, aprofitant els edificis, espais i terrenys municipals per desenvolupar-hi projectes propis o compartits de generació d'electricitat renovables i afavorint l'estalvi i l'eficiència energètiques i la mobilitat elèctrica, amb l'objectiu que tots els servis municipals funcionin amb energia verda de proximitat, lliure d'emissions de gasos contaminants. I un cop assolits aquests objectius és viable posar els excedents, en el cas que n'hi hagi, a disposició dels veïns interessats, afavorint primer les persones que més ho necessitin".

Aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia de l'AMEP per avançar cap a la titularitat pública de la xarxa de distribució i la defensa de la participació pública en el sector energètic.

Els municipis que ja han aprovat la moció són els següents: Banyoles, Barberà del Vallès, Blanes, Caldes de Malavella, Campdevànol, Castelló d'Empúries, Celrà, Cervià de Ter, Figueres, Consell Comarcal de la Garrotxa, Girona, la Bisbal d'Empordà, Les Franqueses del Vallès, Llagostera, Malgrat de Mar, Medinyà - Sant Julià de Ramis, Montmeló, Montornès del Vallès, Olot, Peralada i Vilanova de la Muga, Quart, Ripoll, Rubí, Sabadell, Salt, Santa Coloma de Farners, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Tàrrega, Terrassa, Verges, Viladamat, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Vilajuïga.