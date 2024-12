En el marc de la jornada Desconnectem l’Oligopoli, organitzada per l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), la Xarxa per la Sobirania Energètica (Xse) i l’Ajuntament de Girona, s’ha presentat la “Declaració de Girona per una Xarxa de Distribució d’Electricitat Pública”. Es tracta d’un document consensuat pels municipis i entitats que integren l’AMEP, que estableix els passos que a seguir per aconseguir la titularitat pública de les xarxes de distribució elèctrica.

La declaració compta amb l’adopció d’un paquet de mesures concretes aprovades durant la 8a Assemblea General de l’entitat, celebrada a Girona. L'acte ha tingut lloc al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona i ha comptat amb la participació de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.

Els 114 municipis, les 2 diputacions i les 2 entitats membres de l’AMEP, entre els quals hi ha grans ciutats com Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona o Terrassa, han acordat impulsar canvis normatius per facilitar aquesta transició.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha detallat les propostes concretes de la declaració, que inclouen mesures per aturar l’enriquiment desproporcionat de les distribuïdores, fomentar la competència real i garantir la transparència i el control públic de la distribució d'electricitat, entre d’altres.

Per altra banda, la presidenta de l’AMEP, Patrícia Reche, ha recordat que aquestes mesures són urgents perquè travessen el dret a l’energia, un dret que jurídicament no està reconegut, però és una necessitat bàsica i essencial de les persones. En aquest sentit, Reche ha destacat el compromís i la responsabilitat del municipalisme perquè des de les administracions públiques cal treballar per assegurar l’accés a aquest dret bàsic de la població.

La presentació també ha comptat amb el president de la Xarxa de Pobles i Ciutats per la Sostenibilitat, Marc Serra, qui ha recordat que el model actual genera molts beneficis econòmics i que, per tant, no pot assegurar un accés universal, just i equitatiu a l’energia, i ens ha portat a la situació d’emergència climàtica que patim.

El regidor de Tarragona Guillermo Garcia ha destacat que el sistema energètic és un sector estratègic i que garantir el control públic de la xarxa és essencial per protegir els drets de la ciutadania. També ha recordat que la gestió privada és una anomalia pròpia de l’Estat espanyol perquè a la majoria dels països d’Europa la titularitat de les xarxes és pública. En aquest sentit, l’alcaldessa d’Ordis i membre de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Anna Torrentà, també ha remarcat que és necessari que les xarxes de distribució d’electricitat estiguin subjectes a un control públic efectiu i cal fixar una estratègia que ens homologui amb la majoria dels nostres veïns i veïnes.

A la declaració també s’assenyala que tot i que actualment hi ha desenes de petites distribuïdores, quatre grans empreses s’emporten el 90% de la retribució per peatges regulats que paguen totes les persones consumidores. La membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica Irene González ha recordat que la titularitat pública de la xarxa i la participació de la comunitat aproparia els beneficis d'explotació a la persona consumidora.

El coordinador de l’AMEP, Arnau Comas, ha destacat que el 2025 serà l'any de treball per establir les bases necessàries per avançar cap a la gestió pública, i que a partir de 2026 es posarà en marxa la segona fase del procés: el canvi de titularitat i propietat de la xarxa de distribució. Comas també ha subratllat la importància de començar els contactes amb els partits polítics per impulsar una Llei d’Acompanyament dels Pressupostos.

Els representants polítics han instaurat la “Declaració de Girona” com una crida a l'acció per als municipis, entitats i institucions, i els han animat a promoure les mesures en l'àmbit local i nacional per aconseguir la titularitat pública de la xarxa de distribució.

Avui hem participat a l'Assemblea @Amep_Cat, a la q s'ha aprovat la Declaració Girona per una xarxa de distribució pública d'electricitat.



110 ajuntaments, diputacions i entitats reclamem mesures per desconnectar l'oligopoli elèctric i impulsar el sector públic de l'energia. pic.twitter.com/gaQ5ZZVTtl — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) December 12, 2024

Un moment clau per transformar el model energètic

La jornada “Desconnectem l’oligopoli” ha recollit també experiències locals i internacionals com la d’Stefan Taschner, del col·lectiu Berliner Energietisch, qui ha explicat com va ser el procés de remunicipalització de la xarxa elèctrica de la ciutat de Berlín, o la de Daniel Pérez, director de L’Energètica, l’empresa pública de Catalunya.

Des de l’organització han recordat que com que la distribució és una activitat estratègica del sector elèctric, el control i la titularitat pública del servei són clau per garantir la possibilitat que l'energia sigui un dret a l'abast de tothom. És per això que iniciatives com aquesta on es presenten propostes concretes i es fomenta la col·laboració entre municipis, entitats i la societat civil són essencials per recuperar la titularitat pública de la xarxa de distribució i garantir un subministrament sostenible, eficient i accessible per a tothom.