El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha lliurat el 19è Premi Ramon Margalef d’Ecologia al biòleg i ecologista Marten Scheffer durant un acte al Palau de la Generalitat on ha destacat que “invertir en biodiversitat és invertir en el nostre benestar, en salut i en augmentar l’esperança i qualitat de vida de les persones”. En aquest sentit, ha fet una crida a “treballar conjuntament” amb totes les organitzacions públiques i privades que tenen un paper clau en la governança i la gestió del patrimoni natural com ara propietaris de terres, pagesos, ramaders, silvicultors i pescadors; organitzacions ambientals i entitats del Tercer Sector Ambiental sense ànim de lucre; així com empreses privades, universitats, instituts, centres de recerca i documentació i tot el món local.

El president Aragonès ha aprofitat la seva intervenció per assegurar que des del Govern “no escatimarem esforços” en la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambient. El cap de l’Executiu ha agraït a Scheffer les seves investigacions que, segons ha explicat, “són un gran avenç perquè ens prevenen de situacions de no retorn i actuen com una alarma”. D’aquesta manera, “ens ajuda a poder tenir eines per anticipar-nos, prioritzar i actuar de la forma més eficaç per salvar i preservar ecosistemes que avui estan realment en risc”. “Cal actuar amb decisió, amb convicció per tal d’adaptar la societat a la nova realitat climàtica i, al mateix temps, contribuint a frenar el màxim les conseqüències sobre les pèrdues de biodiversitat i destrucció d’ecosistemes”, ha afegit.

Per la seva banda, el conseller de Recerca i Universitats, ha donat la benvinguda a l’acte d'aquests premis, que es lliuren des de l’any 2004, recordant la figura de Ramon Margalef “com a pare de l’ecologia moderna i precursor de la bibliometria abans que existís”.

Marten Scheffer

El Dr. Scheffer és catedràtic a la Universitat de Wageningen (Països Baixos) i membre de la Resilience Alliance, un grup d’ecòlegs, economistes i especialistes en dinàmiques organitzatives, política i sociologia amb l’objectiu de desenvolupar investigacions innovadores sobre la interacció resilient entre societat i natura.

Marten Scheffer ha liderat la comprensió dels canvis sobtats en els ecosistemes que els traslladen a estats alternatius. La teoria es va inspirar inicialment en els canvis en els estanys, i posteriorment s’ha aplicat a molts altres sistemes biològics i físics. Ha demostrat que les transicions crítiques es poden anticipar mitjançant principis universals dels sistemes complexos, inclosos els ecosistemes, el clima i la societat. El treball de Scheffer ha tingut un impacte enorme en diverses disciplines perquè ha demostrat que, encara que un sistema complex no s’entengui, hi pot haver maneres de detectar si és a prop d’una transició crítica utilitzant lleis matemàtiques.

La idea que hi pot haver senyals genèrics d’alerta primerenca abans de canvis sobtats va provocar una gran admiració i ha desencadenat una munió de noves investigacions en ecologia i altres disciplines. El seu treball ha demostrat que una intervenció en el moment adequat pot evitar un canvi catastròfic en un sistema complex. El treball de Scheffer ha inspirat un pensament positiu i proactiu sobre els reptes de la humanitat quan es tracta de protegir la biosfera i, en particular, ecosistemes emblemàtics com els aiguamolls, els esculls de corall i les selves tropicals.

El Premi Ramon Margalef d'Ecologia té per objecte el reconeixement d'una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques que hagi contribuït al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.

El president Aragonès i Marten Scheffer abans de l'acte (foto: Jordi Bedmar)

El Premi Ramon Margalef d’Ecologia és el més important que atorga la Generalitat, juntament amb el Premi Internacional Catalunya. La dotació del premi és de 80.000 euros i l’acte de lliurament tindrà lloc dimecres, 25 d’octubre, al Palau de la Generalitat.