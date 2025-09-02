El jurat ha destacat les seves importants contribucions a la integració de l'ecologia dels ecosistemes a les ciències del sistema Terra, especialment pel que fa als boscos tropicals.
Foto: El professor Malhi en una selva ennuvolada peruana. Universitat d'Oxford
El professor Yadvinder Malhi ha estat escollit guanyador de la vint-i-unena edició del Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2025, que atorga anualment la Generalitat de Catalunya. Malhi ha estat premiat per les seves destacades contribucions a la integració de l'ecologia dels ecosistemes a les ciències del sistema Terra, especialment pel que fa als boscos tropicals, en el context del canvi ambiental i la pèrdua de biodiversitat.
El jurat del Premi Ramon Margalef ha destacat com Malhi ha abordat la complexitat ecològica dels boscos tropicals combinant hàbilment diferents mètodes i integrant progressivament les perspectives funcionals i de biodiversitat. El jurat considera que la seva capacitat per establir àrees i xarxes de recerca a llarg termini a tot el món és excepcional, proporcionant dades fonamentals per comprendre la dinàmica dels boscos tropicals sota la pressió humana i canviant punts de vista establerts, però escassament corroborats per dades.
Yadvinder Malhi (High Wycombe, Regne Unit) és actualment professor de Ciència dels Ecosistemes a l'Institut del Canvi Ambiental de l'Escola de Geografia i Medi Ambient de la Universitat d'Oxford (Regne Unit). Coordina un extens i creixent programa de recerca en boscos tropicals i sabanes a Àsia, Àfrica i les regions de l'Amazones i els Andes, i ha desenvolupat una xarxa internacional de recerca a través dels tròpics que recopila dades sobre la funció dels ecosistemes i els seus vincles amb la biodiversitat. Més recentment, els seus interessos d’investigació han inclòs els ecosistemes tropicals marins, temperats i àrtics. Part del seu treball ha explorat el paper que tenen els animals en la configuració de la funció dels ecosistemes.
Malhi és el director del Leverhulme Centre for Nature Recovery. Aquest centre multidisciplinari examina els reptes socials, ecològics, culturals, polítics i financers de la recuperació de la natura a una escala adequada al Regne Unit i als tròpics. El professor és autor o coautor de més de 550 publicacions.
El Premi Ramon Margalef d’Ecologia té per objecte el reconeixement d’una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques que hagi contribuït al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d’instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar. La Generalitat de Catalunya va crear el premi l’any 2004 i està dotat amb 80.000 euros.