Una de les últimes inversions que s’han fet en l’àmbit de les energies renovables des del consistori ha estat la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Escola Carme Auguet, que entrarà en funcionament aquest curs escolar. Amb la instal·lació de la nova caldera, ja seran quatre els equipaments que funcionaran amb biomassa a la ciutat, ja que aquest darrer se suma a l’Escola Vila-roja, l’Escola Santa Eugènia i el Pavelló d’Esports Santa Eugènia-Montfalgars.

“Des de l’Ajuntament estem treballant en diferents àmbits com la recollida de residus, la mobilitat o la gestió energètica perquè volem ser un territori mediambientalment sostenible”, ha destacat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en la visita que ha fet aquest matí al centre escolar ubicat al barri del Pont Major. Madrenas ha explicat que des del consistori s’està fent un inventari detallat dels diferents elements relacionats amb el consum d’energia i aigua dels equipaments municipals per “poder actuar amb precisió quirúrgica i veure com podem millorar-ne la sostenibilitat i reduir el consum energètic”.

Es preveu que la caldera de l’Escola Carme Auguet permeti un estalvi anual de 6.682 euros, una reducció d’emissions de 41,5 tones de CO2 anuals i que s’amortitzi la inversió en uns deu anys aproximadament (la vida útil de la nova instal·lació és d’uns 20 anys).

El contracte,que inclou la instal·lació, i el subministrament de la biomassa i els manteniments preventius i correctius de les calderes durant 4 anys s’ha adjudicat per import 93.955,82 €. La Diputació de Girona, a través del programa europeu BEnerGi, que dóna suport tècnic i jurídic als municipis gironins adherits al Pacte d’Alcaldes amb la finalitat de promoure inversions en energia sostenible en els municipis gironins, ha donat una subvenció per a la instal•lació d’aquesta caldera de 10.948,13 €.

Des de fa anys, l’Ajuntament de Girona realitza diferents actuacions de millora de l’eficiència energètica i de la reducció de les emissions als diferents equipaments municipals, d’acord amb el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, aprovat l’any 2011. Actualment hi ha en funcionament instal·lacions d’energia solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica, hidràulica i de biomassa. El Pla d’Acció d’Energia Sostenible preveu la instal·lació de calderes de biomassa als centres escolars, ja que les escoles representen una part considerable de la despesa energètica municipal i moltes d’aquestes encara utilitzen combustibles fòssils com el gasoil per a la calefacció i l’aigua calenta.