L'Acte de signatura de les escoles sostenibles connecta amb la natura

La benvinguda va ser a càrrec de Janet Sanz, tinenta d’alcaldia d’Ecologia, urbanisme i mobilitat, que va ressaltar que Escoles+Sostenibles és “Una xarxa consolidada que aporta sostenibilitat a la ciutat amb projectes de biodiversitat, horts ecològics, transformació d’espais, qualitat de l’aire…”. Sanz va fer especial èmfasi en la importància de la implicació dels centres amb la transformació cap a una ciutat més sostenible “Us necessitem amb nosaltres empenyent i liderant aquesta transició ecològica de la ciutat perquè perduri.”

Aquesta vegada, el Saló de Cent es va omplir de verd amb espais de plantes mediterrànies que transportaven a les persones assistents a “Connectar amb la natura”, el lema de l’acte. Després de la benvinguda, l’Elsa de Tanaka Teatre, conductora de tot l’acte, va fer tancar els ulls a les persones assistents per poder sentir algunes de les olors de la natura i escoltar diferents sons que ens envolten: la terra, el bosc, el mar... l’Eskamot Verd del Col·legi Sant Ramon Nonat va ser qui va omplir d’aromes el Saló de Cent mentre se sentien els diferents sons.

Posteriorment, els centres educatius van prendre el protagonisme i l’alumnat de l’Escola Arc Iris, l’Institut Lluís Vives i l’Escola Sant Gregori ens van explicar els seus projectes de natura sobre la reproducció de la tortuga mediterrània, els jardins dels patis de les escoles i el “Forest school”, respectivament.

Volem felicitaretot l’alumnat que va voler compartir i presentar els seus projectes perquè totes les persones presents ho vam gaudir molt. A l'explicar totes les seves vivences es va aconseguir trasmetre a tot el públic la il·lusió i motivació que els movia a fer-ho. Un cop acabada la presentació de projectes, va arribar l’esperat moment del reconeixement als centres. Primerament, els centres que renoven un projecte triennal van anar pujant per rebre el seu diploma. Tot seguit, els centres nous que enguany se sumen a formar part del programa van rebre una olivera per donar-los molta energia per iniciar aquest viatge. Un cop acabat el moment d’entrega dels diferents obsequis, es va projectar un vídeo on apareixien fotografies exemplificadores dels projectes dels centres d’Escoles+Sostenibles que es desenvolupen en connexió amb la natura. “Tots i totes som natura. Cada centre sou un arbre, un ecosistema sencer, connectat amb l’entorn a través de les branques i amb els altres centres a través de les arrels.”

Per concloure l’acte, la companyia “El Gecko con botas” va transformar el Saló de Cent en un indret màgic amb el seu espectacle d’ombres xineses, que va comptar amb la col·laboració de l’Elsa i l’actuació, com a protagonistes principals, de la Maria i el Pau, dos alumnes de l’Escola Voramar.

Un any més doncs, agraïm la confiança als nous centres que s’incorporen a la xarxa d’Escoles+Sostenibles i l’esforç als que segueixen treballant per millorar la sostenibilitat de la ciutat i del món!