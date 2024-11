Catalunya s'uneix a la celebració de la XVI Setmana Europea de la Prevenció de Residus, del 16 al 24 de novembre, centrada enguany en la lluita contra el malbaratament alimentari, amb un programa d’activitats coordinades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). La Setmana se celebra a 33 regions europees amb 12.685 activitats, 945 de les quals, a Catalunya. Amb reconeixements com el “Premi Best of the Best”, dels Projectes LIFE (2013) i el reconeixement del Parlament Europeu (2015), l’ARC continua participant com a membre del comitè directiu de la iniciativa.

Entre les accions principals de la Setmana destaquen una espigolada, activitat que involucra espigoladors i establiments que cedeixen aliments per evitar-ne el malbaratament; el concurs “Enrenou d’Aliments”, amb la participació d’escoles d’hostaleria que competiran amb receptes creades a partir d’aliments recuperats; els menús especials contra el malbaratament, oberts al públic en general a les escoles d’hostaleria, amb propostes que fan valdre l’aprofitament alimentari; els plats creats per xefs jutges, disponibles per als clients de restaurants col·laboradors; i els consells de conscienciació emesos per televisió als mercats de Barcelona, dirigits al públic per fomentar hàbits de consum responsable.

La proposta més innovadora és l’”Enrenou d’Aliments", un concurs de cuina centrat en la sensibilització contra el malbaratament alimentari mitjançant l’ús d’aliments recuperats amb una espigolada. El concurs se celebrarà diferents dies en diversos punts de Catalunya, i servirà com a eix central per sensibilitzar diversos públics durant tota la Setmana de la Prevenció s. Comptarà amb la participació de 12 escoles d’hostaleria i restauració de 9 municipis catalans.

Barcelona acull un concurs de cuina per combatre el malbaratament alimentari. Escoles d’hostaleria reaprofiten ingredients recuperats a l’#EnrenouAliments.



Tret de sortida del primer Enrenou Barcelona

Dinamitzat pel xef Jordi Àvila i amb la participació de quatre escoles d’hostaleria de la ciutat-ESHOB Fundació de Restauració i Hostalatge, CETT, Vedruna Pro i l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (EHTB)-, el dissabte, 16 de novembre, estudiants han cuinat al Mercat de Sant Antoni amb aliments rescatats, gràcies a la col·laboració de la Plataforma Aprofitem els Aliments i la Confraria de Pescadors de Barcelona.

Les creacions les han avaluat un jurat format per xefs de renom, com Pau Pérez (Restaurant AFLAMAS), Sergi Company (Restaurant Sergi de Meià) i Jordi Herrera (Restaurant Mescladís), que valoraran les habilitats dels alumnes i la seva creativitat amb ingredients recuperats, reconeixent l’equip guanyador amb un lot de productes recuperats i una masterclass amb un xef local. Inspirant així els futurs professionals de la gastronomia en la creació d’una cuina respectuosa amb el medi ambient.

A més de la competició culinària, l'esdeveniment ha ofert activitats educatives per sensibilitzar el públic sobre el malbaratament alimentari i fomentar el consum responsable.

“L’Enrenou d’Aliments” s’escampa per Catalunya

Després de l’inici a Barcelona, el concurs es traslladarà a diverses localitats catalanes. Del 18 al 22 de novembre, la competició arribarà a altres escoles d'hostaleria, cadascuna amb ingredients locals recuperats en col·laboració amb entitats, comerços i escoles de cada població.

Cada acte comptarà amb un xef destacat i amb la participació de col·lectius compromesos amb el reaprofitament alimentari: el 18 de novembre, a Cambrils, amb el xef Sergi Palacin (Restaurant HIU) i suport de la Creu Roja i altres entitats locals; el 19 de novembre, a Lleida, amb el xef Gonzalo Ferreruela (Restaurant Ferreruela) i el Banc d’Aliments, i a Palafrugell, amb el xef Quim Casellas (Restaurant Hotel Casamar) i Càritas; el 20 de novembre a Tortosa, Ripoll i Sant Cugat del Vallès amb els xefs Vicent Guimerà (Restaurant l’Antic Molí), Jordi Vila (Restaurant Can Jepet) i Ester Leme (Restaurant Mescladís), respectivament, i diverses entitats locals com la Creu Roja i la Xarxa de Recuperació d’Aliments; el xef Jordi Herrera també participarà el 21 de novembre a Sabadell amb Sabadell Supercoopera i el 22 de novembre a Badalona que tancarà la competició amb Justícia i Pau.

A Sabadell, Sant Cugat i Badalona, les activitats formaran part del projecte Residea dels Programes de Formació i Inserció de la Generalitat de Catalunya.