La Plataforma en Defensa de l’Ebre ha commemorat aquest cap de setmana els seus 25 anys d’història amb un acte que ha reunit activistes i veïns del territori.
La jornada ha inclòs una fira d’entitats, una exposició de fotografies, activitats infantils i actuacions musicals. Un aniversari presidit pel nus blau, símbol de la lluita antitransvasament, i que ha culminat amb una petita desfilada fins a l’escenari, acompanyada pels grallers de Jesús.
Durant la jornada també s'han compartit records i anècdotes dels inicis de la mobilització, així com les fites aconseguides en aquest quart de segle com l'aturada del Pla Hidrològic Nacional del PP. Un missatge compartit des de les institucions locals, que han reconegut la tasca de la PDE i han reiterat el compromís en la defensa del riu.
L’acte commemoratiu ha reunit centenars de persones i ha tornat a deixar clar que, sense l’Ebre, no hi ha futur per al Delta ni per al territori. Ara, la plataforma enceta una nova etapa de cara al nou pla hidrològic de finals d’any, i vol assentar les bases de futures mobilitzacions.