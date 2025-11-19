Inauguració oficial de la Fase 1 de la Via Blava Anoia, primer pas del projecte Vies Blaves Barcelona
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha inaugurat la Fase 1 de la Via Blava Anoia, un tram de 19 quilòmetres que connecta els municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt, tot resseguint el curs del riu. Aquest és el primer pas completat del projecte Vies Blaves Barcelona, que un cop acabat permetrà recórrer més de 250 quilòmetres, a peu o en bicicleta, resseguint la llera del Llobregat i els afluents de l’Anoia i el Cardener.
“Es un projecte transcendent i transcendental, ja que ens ajudarà a recuperar, pas a pas, els nostres rius, per gaudir-los i posar-los en valor”, ha assegurat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, durant l’acte d’inauguració a Porta d’Igualada, un dels accessos a la nova via.
La primera fase té un pressupost de 5,8 milions d’euros i ha comptat amb una aportació de 4,5 milions d’euros provinents dels fons Next Generation UE.
Moret ha destacat la col·laboració de totes les administracions per fer realitat el projecte. “Des d’Europa a la Conca d’Òdena, passant per la Generalitat, el govern d’Espanya i per descomptat, la Diputació de Barcelona, que té com a màxima estar al servei dels municipis”, ha assenyalat.
El diputat d’Infraestructures, Equipaments i Patromoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, que ha participat a l’acte com a president de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i alcalde d’Igualada, ha recordat que el projecte va començar fa 10 anys. “Llavors vam tenir un somni, que la gent de l’interior pogués anar a peu, en bici i fins i tot a cavall, fins al mar”, ha dit.
La fase 2 del projecte s’iniciarà a Martorell i acabarà connectant, 46 quilòmetres més enllà, amb el final del primer tram, a La Torre de Claramunt, passant per Capellades, Vallbona d’Anoia, Cabrera d’Anoia, Piera, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, Gelida, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes i Martorell. En aquests moments s’està treballant per arribar a acords amb les propietats dels terrenys, un pas previ per licitar el projecte. “Quan les coses valen la pena, acaben fent-se realitat”, ha afegit Castells.
El secretari general de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Jordi Terrades, ha destacat que “el projecte Vies Blaves Barcelona és un projecte pioner al sud d’Europa que servirà per dinamitzar les economies locals i el turisme”. Terrades ha remarcat que “teníem rius molt contaminants, però el futur serà poder gaudir d’aquests rius, afavorint la recuperació del patrimoni industrial i arquitectònic, així com la biodiversitat”.
La inauguració del primer tram de la Via Blava Anoia va lligada a la creació d’un nou producte turístic que té la finalitat de dinamitzar el territori, generar riquesa i emprenedoria i promoure el turisme sostenible i responsable, a més d’implicar als agents del territori a través de la col·laboració pública i privada. Aquesta acció té l’objectiu de consolidar les Vies Blaves com una opció de turisme sostenible, accessible i únic a la província de Barcelona, adient per a diversos públics, com ara senderistes, cicloturistes touring i de passeig, famílies, sèniors o escoles.
A més de l’atractiu de la pròpia via per a caminants i ciclistes, l’entorn d’aquest primer tram compta amb atractius turístics com el Castell de Claramunt i el Castell de Jorba, el Museu de la Pell d’Igualada, el Museu Molí Paper de Capellades, el Molí de la Boixera o l’ermita Mare de Déu de la Sala. La zona acull una quarantena d’allotjaments turístics i més de 60 establiments de restauració, així com empreses de lloguer de bicicletes i altres serveis per completar l’experiència del visitant. Així mateix, la Via Blava té punts coincidents amb altres rutes, com el Camí Ignasià, el Camí de Sant Jaume o l’Anella Verda d’Igualada.
Entre les accions que promourà la Diputació per posicionar la Via Blava Anoia Fase 1 com a destinació turística hi ha la celebració d’un esdeveniment esportiu a la primavera de 2026.
Cohesionar el territori de manera sostenible
Les Vies Blaves passaran per 48 municipis que sumen més d’un milió d’habitants. La dada més rellevant, però, és la seva àrea d’influència, ja que més de 5 milions de persones viuen a menys de mitja hora de l’eix del Llobregat. Això es el 70% de la població de Catalunya. A més d’un ingent patrimoni cultural, les Vies Blaves Barcelona recorreran 3 parcs naturals, 12 espais naturals protegits, 8 espais turístics amb més de 5.000 places d’allotjament disponibles entre hotels, pensions, allotjaments rurals, albergs i càmpings.
Amb el projecte Vies Blaves Barcelona, la Diputació de Barcelona potencia el conjunt d’elements que formen part d’una realitat territorial marcada per un element comú: el riu. També instaura noves connexions entre municipis que es podran recórrer només a través de mitjans de mobilitat sostenible. A més de la connexió entre territoris i municipis, apropant les persones al riu gràcies a l’accés universal a itineraris de lleure saludables, s’aconsegueix posar en valor el patrimoni cultural i natural al seu voltant i difondre els valors mediambientals, especialment, el de l’aigua. L’objectiu és que aquest projecte pioner al sud d’Europa contribueixi a dinamitzar les economies locals amb la promoció del turisme sostenible de proximitat, però des del respecte de la ciutadania pels rius, pel seu entorn i per la biodiversitat.