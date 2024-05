Foto: Empordà info.

Els 22 municipis de l’Alt Empordà que s’abasteixen de l’aqüífer del Fluvià-Muga deixaran enrere l’estat d’emergència per sequera i passaran al d’excepcionalitat gràcies a la millora de les reserves d'aigua. Així ho ha aprovat la Comissió Interdepartamental de Sequera, que s’ha reunit aquest matí al Palau de la Generalitat.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu, actualment aquest aqüífer mostra una recuperació consolidada i ja se situa en els 16,18 metres per sobre del nivell del mar. Abans de les pluges havia registrat uns valors de 13,7 metres. “Les reserves d’aigua han millorat considerablement des del passat mes de març quan van tocar fons i és per això que avui podem anunciar aquest nou canvi d’escenari”, ha explicat Plaja.

El pas d’emergència a excepcionalitat entrarà en vigor al llarg de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució del director de l’ACA al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Suposarà els canvis següents:

Dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d’emergència era de 200 litres).

Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%).

Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials (en emergència era del 25%).

Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).

Reducció del 30% en els usos ramaders (en emergència era del 50%). Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.

Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

Els municipis que depenen del Fluvià-Muga són: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum. En total, les noves mesures d’estalvi afecten uns 26.000 habitants.

Situació a la resta de les conques internes

Pel que fa a la resta d’unitats, tot i la lleugera millora de les reserves (sobretot en el sistema Ter Llobregat), s’ha decidit mantenir els escenaris actuals com a mesura de precaució.

“Malgrat que aquestes últimes setmanes ha plogut el que tocaria per a l’època de l’any en què ens trobem, falta encara molta aigua per poder dir que hem sortit de la sequera. Caldria que la primavera continués sent humida i que també tinguéssim una tardor humida”, ha argumentat la portaveu del Govern.

La mesura es pren tenint en compte que l’increment de volums ha estat lleuger abans d’entrar a l’estiu, que és l’època de l’any amb més consum, major evaporació per la calor i una menor afluència de pluges.

Tot i això, el dilluns de la setmana que ve se celebrarà una comissió de desembassament extraordinària al sistema Ter Llobregat per incrementar les dotacions per a reg. El conseller Mascort s’hi va comprometre amb les comunitats de regants per garantir l’activitat agrària.

Ajuts per a la reparació de fuites d’aigua

D’altra banda, s’han publicat ja tots els ajuts que l’ACA destinarà a la reparació de fuites i a la millora de l’eficiència de les xarxes de subministrament. En total, es preveuen fins a 130 milions d’euros per a 827 projectes de millora en més de 707 municipis.