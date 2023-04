La Mancomunitat La Plana inaugura la planta de compostatge

La nova planta permet als 13 pobles que formen la Manco ser pràcticament autosuficients en matèria de gestió de residus i convertir-se, de nou, en referents del sector amb una mitjana de recollida selectiva del 82%

El president de la Mancomunitat La Plana, Pere Medina Serrahima, acompanyant de l’alcalde de Malla, Eudald Sentmartí Castañé, la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas López, i el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire Soler, ha inaugurat aquest migdia la nova Planta de Compostatge de la Mancomunitat, que s’ha construït per completar la gestió de residus de fracció orgànica amb recursos propis.

La nova Planta de Compostatge, la construcció de la qual es va iniciar el mes de març de l’any passat després d’una dècada d’estira-i-arronses, compta amb una capacitat de 1.500 tones anuals i podrà tractar tota la fracció orgànica que els veïns i veïnes de la Mancomunitat seleccionen a casa seva gràcies al porta a porta. Un sistema que la Manco va implementar el 2001, esdevenint un referent de país, i que permet registrar un 82% de recollida selectiva sostingut en el temps, molt superior al 55% que marca la UE per al 2025, i al 46,6% de mitjana que registra Catalunya.

Pere Medina Serrahima ha destacat que la Mancomunitat torna a ser un exemple en donar valor als residus i cuidar l’entorn. El president de l’ens ha remarcat que els bons resultats són gràcies a la suma dels 13 pobles que formen la Manco i a la col·laboració i la sensibilització de la ciutadania i l’estima per la terra i per fer futur.

La planta inaugurada permet tancar el cercle del tractament de la matèria orgànica dels residus a la Mancomunitat a baix cost i amb alta qualitat. “No es tracta de gestionar residus, es tracta de donar valor als recursos, en concret, recursos biològics renovables i locals”, ha conclòs.

Aquesta suma de factors permet obtenir un compost d’alta qualitat a partir dels residus orgànics –que només registra un 1% de matèria impròpia-. La secretària d’Acció Climàtica ha remarcat la sostenibilitat de l’actuació perquè “la nova planta de compostatge augmenta i millora el procés de compostatge per continuar obtenint un compost de màxima qualitat per a l’agricultura i la jardineria i ho fa tancant el cicle de gestió de la fracció orgànica dins de la comarca i amb recursos propis, tot un exemple de sostenibilitat”. Cal remarcar que la Mancomunitat recull 135 quilos per habitant i any, mentre que la mitjana amb sistema a porta a porta són al país és de 120 quilos l’any.

La nova instal·lació augmenta la capacitat de tractament de 1.500 tones a l’any de residus orgànic -fins ara era d’unes 700 tones-, tot el procés de compostatge es realitzarà agrupat a la mateixa zona, és una instal·lació tancada, cosa que permet millor control del procés per evitar problemes d’olors i lixiviats, i compta amb un sistema de reg i aeració automatitzat per millorar el control del procés, i sistema de garbellat actualitzat.

Amb un model de recollida porta a porta consolidat, la Mancomunitat ajuda a allargar la vida útil a l’abocador comarcal d’Orís aportant-hi menys residus i, al mateix temps, s’optimitza el cost de gestió dels residus pels ajuntaments i ciutadania de l’àmbit de la Mancomunitat.

Una mesura que va en consonància amb la implantació de la recollida de cubells amb xip, que ja ha arribat a més de 7.000 habitatges de vuit pobles de la Mancomunitat, que facilitarà el desplegament per poder pagar una taxa justa pels residus generats quan ho estableixi la nova Llei de Residus.

El director de l’Agència de Residus de Catalunya ha lloat la gestió de residus de la Mancomunitat, ha recordat la importància de potenciar l’ús de la bossa compostable com a part imprescindible de la bona valorització dels residus orgànics i ha apuntat el repte per continuar millorant en bioresidus, com fa la Mancomunitat, per avançar en sistemes eficients i assolir els objectius europeus.

La construcció de la planta de compostatge ha tingut un cost de 1.533.922 euros, 1M€ dels quals ha estat subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya.

40 anys sumant esforços

La Mancomunitat es va constituir el 27 de maig de 1982, de forma voluntària, i són 13 els pobles que en formen part a dia d’avui (12 d’Osona i un del Vallès Oriental). El president de l’ens ha volgut celebrar els 40 anys de vida de la Mancomunitat amb l’objectiu de seguir fent futur gràcies a les oportunitats que brinda la suma de forces i de persones.

Per aquest motiu, la nova marca reflecteix l’essència d’aquest unió de dues mans entrellaçades que, al mateix temps, formen una “m” i que vol reflectir la missió i la visió de seguir treballant, com ara fa 40 anys, per cuidar les persones, els pobles, l’entorn i el progrés.