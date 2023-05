Foto: Instal·lació d'autoconsum compartit en un equipament de Caldes de Montbui. Font: Generalitat de Catalunya

L’objectiu és arribar al 2030 amb totes les cobertes públiques adaptades amb els sistemes necessaris per a generar electricitat verda, una energia que gestionarà directament l’Energètica

Per començar a fer-ho possible, aquest any i el vinent s’invertiran 58,9 milions per cobrir un terç de les 1.452 cobertes pròpies de la Generalitat

El Consell Executiu també ha aprovat 1,5 milions per millorar la seguretat de les urbanitzacions més properes al bosc amb l’objectiu d’habilitar perímetres per protegir-se dels incendis

També ha dotat amb 27,5 milions les Unitats d’Escolarització Compartida adreçades a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb situacions socioeconòmiques i socioculturals desfavorides

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat instal·lar plaques fotovoltaiques en totes les cobertes dels edificis públics des d’ara fins a 2030, d’aquesta manera podrà generar el 100% de l’energia que consumeix la Generalitat. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu, on ha concretat que avui s’ha aprovat una inversió de 58,9 milions d'euros per a aquest any i el que ve per cobrir un terç de les cobertes previstes, que en total ascendeixen a 1.452.

També s'ha cedit a l’Energètica les 120 instal·lacions fotovoltaiques que ja són en edificis públics i, a banda, ha aprovat un acord per cedir l’ús de tots aquests sostres també a l’Energètica perquè pugui fer la instal·lació de plaques. “A més de generar un fort estalvi per a la Generalitat, un percentatge d’aquesta energia serà gratuït per a les llars vulnerables que siguin a 2 quilòmetres de l’edifici amb les plaques solars”, ha anunciat Plaja.

També s’han aprovat els criteris tècnics unificats i uns models comuns de prescripcions per a totes les instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics de la Generalitat, que seran d’obligat compliment, una mesura que té com a objectiu “integrar tota la instal·lació per generar energia renovable, unificar la gestió i també fixar uns criteris compartits per les altres actuacions per establir el marc per a la projecció, execució i explotació d’aquest tipus d’equipaments”. Serà l’Energètica qui gestionarà totes aquestes instal·lacions fotovoltaiques, tant les que ja estan fetes com les que s’instal·laran.