La fira Ecoviure multiplicarà enguany les activitats de cap de setmana

Manresa acollirà del 16 al 22 d’octubre una nova edició de la fira Ecoviure, una cita amb la sostenibilitat i el medi ambient, que reunirà una vuitantena de parades al Passeig Pere III i comptarà amb una extensa programació pensada per a tots els públics. Entre la quarantena d’actes i activitats previstes hi ha la projecció d’un documental sobre medi ambient en el marc del festival CLAM i xerrades professionals sobre pagesia, aigua i energia.

Una de les novetats que inclou la 24a fira Ecoviure és l’acord de col·laboració amb CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. El dimecres 18 d’octubre es projectarà als Cines Bages Centre el documental “Deep Rising”, de Matthieu Rytz, com a part d’aquesta col·laboració. La projecció anirà acompanyada d’una ponència organitzada per Ecoviure en la qual l’investigador de l’Observatori del Deute en la Globalització, Alfons Pérez, parlarà sobre els límits biofísics del planeta.

Un dels esdeveniments és rellevant de la fira és el mercat del cap de setmana, que tindrà lloc al Passeig Pere III i on més d’una vuitantena d’expositors dels sectors de la producció ecològica, tèxtil, cosmètica, bioconstrucció i energies renovables i teràpies naturals exposaran els seus productes i serveis al llarg de més de 250 metres lineals. També disposarà d’un espai dedicat als vehicles elèctrics.

Aquest matí ha tingut lloc la roda de premsa de presentació de la 24a edició de la fira Ecoviure, que tindrà lloc del 16 al 22 d'octubre a Manresa.



La fira anirà acompanyada d’una llarga llista d’activitats, bona part de les quals han estat possibles gràcies a entitats de la ciutat amb qui la fira ha consolidat aquest any la col·laboració. Entre d’altres, hi haurà tallers d’estampació botànica, d’herbes aromàtiques, de cultiu de bolets i de robòtica, i es faran xerrades sobre roba artesanal, bolets medicinals, nutrició i economia social i solidària. A més a més, es farà una passarel·la de moda amb música en directe.

L’edició d’aquest any comptarà, a més a més, amb una iniciativa que permetrà asseure a la mateixa taula polítics i joves per parlar de ciutats sostenibles, un acte en la qual participaran estudiants de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, FEDAC Manresa, Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i de l’Institut Escola Barnola d’Avinyó. Tots ells van participar en la primera edició del Congrés d'Ecociutat-Joves per la sostenibilitat celebrat el mes de maig passat a Manresa. La taula rodona tindrà lloc el dissabte 21 al matí a la plaça Neus Català Pallejà.

També durant el cap de setmana, diferents establiments del sector de la restauració oferiran menús ecològics d’acord amb els valors i missió de la fira. S’han sumat a la iniciativa el Kursaal Espai Gastronòmic, la Cafeteria Restaurant Miami i el Restaurant Circus.

Jornades professionals sobre pagesia, aigua i energia

Un dels altres vèrtex de la fira són les jornades professionals enfocades a agents del sector, productors, detallistes, elaboradors i periodistes amb l’objectiu de crear espais d’intercanvi on abordar i debatre temes d’actualitat, tendències i novetats del sector. La primera jornada se celebrarà el dimecres 18 d’octubre amb el títol “Trobada de la xarxa pagesa de l’agricultura del sòl viu: compartir reptes, idees i solucions”, organitzada per l’Escola Agrària de Manresa. La següent, organitzada per Aigües de Manresa, abordarà un tema també molt actual amb el títol “Com podem millorar la disponibilitat d’aigua a Catalunya?” i tindrà lloc el dijous 19 d’octubre al Palau Firal de Manresa. Per acabar, se celebrarà el Fòrum Energia on es parlarà de l’”Encaix de les comunitats energètiques i la normativa municipal”, un espai de debat enfocat als ajuntaments organitzat amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Barcelona.

La fira Ecoviure és organitzada per l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i una comissió formada per entitats, administracions, empreses, professionals i consumidors dels diferents sectors implicats.

Es pot consultar tot el programa i inscriure's a les activitats que requereixen reserva de plaça a www.ecoviure.cat