Manresa ensenyarà la renaturalització de Can Poc Oli

L’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona posen a disposició dels centres educatius una maleta pedagògica que explica com s’està renaturalitzant l’espai de l’antiga Pont Aeri, a Can Poc Oli. La proposta està adreçada a l’alumnat de tercer cicle de primària i d’ESO i compta amb activitats que es poden fer a l’aula i sobre el terreny. Entre el material que inclou la maleta hi ha una maqueta desmuntable de l’antiga discoteca

Una proposta didàctica pionera explica a infants i adolescents com s’està realitzant el procés de renaturalització (rewilding), iniciat el 2022, per convertir l’espai de l’antiga discoteca Pont Aeri a la zona de Can Poc Oli en un espai renaturalitzat. Es tracta de la maleta pedagògica Can Poc Oli: “Renaturalització”, que s’adreça a nois i noies del cicle superior de primària i de l’ESO i que conté tot de recursos per descobrir aquest projecte que s’està portant a terme en aquesta zona del municipi.

El contingut de la maleta està format per set activitats diferents. Aquestes activitats es poden realitzar tant a l’aula com a la mateixa zona de Can Poc Oli, on encara hi ha l’esquelet de l’antiga discoteca que en la seva última època va obrir amb el nom de Pont Aeri i on sonava la icònica música de “Flying Free”, que ara ja van deixant pas a una zona renaturalitzada. Precisament, una versió d’aquesta cançó acompanya el vídeo en el qual s’explica el material de la maleta. A més, al seu interior hi ha propostes que es poden treballar de forma individual o en grups petits o grans. Les activitats també són adaptables a cadascun dels grups d’edats de l’alumnat.

Les set activitats relatives al projecte treballen temes com la successió vegetal al Bages, la pol·linització, la biodiversitat o els refugis climàtics. Es fa amb tot un seguit de material que es troba a l’interior d’una caixa de fusta pirogravada, com són amb una guia didàctica, un vídeo de presentació i material experimental divers. Entre aquest material destaca una maqueta de la discoteca que es pot muntar i desmuntar per evidenciar com es pot passar de l’estat actual a un espai totalment renaturalitzat. Tot el material de l’interior de la maleta es complementa amb altre de digitalitzat que es pot trobar a la web municipal.

L’Ajuntament de Manresa ha impulsat la creació d’aquesta maleta educativa que s’ha fet a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona i la seva gestió va a càrrec del Centre de Recursos Pedagògics del Bages, que la posa a disposició de tots els centres que en vulguin fer ús. Tot aquest material és una proposta que es pot treballar per si sola, però alhora permetrà complementar la tasca docent que ja fan diversos centres educatius que han incorporat la finca de Can Poc Oli i el seu procés de renaturalització en treballs de recerca, excursions i tallers.

El regidor d’Acció i Climàtica i Educació de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet Estrada, juntament amb Alba Sanuy Puche, de l'empresa Implícita-Pedagogia Ecosistèmica, encarregada de la creació i producció de la Maleta Pedagògica, l’han presentat aquest dimarts al matí davant de docents de diferents centres educatius de la ciutat, a més de membres d’entitats i organitzacions interessades en el projecte.

Un projecte de renaturalització pioner al país

El projecte de restauració de l’entorn natural de Can Poc Oli és un projecte pioner al país. Consisteix en una actuació en una finca municipal de 6 hectàrees, a la confluència de la riera de Rajadell amb el riu Cardener, on s’hi desenvolupen un seguit d’accions per tal de poder reconstruir l’ecosistema natural de l’entorn després de la intervenció humana. D’entre les diferents actuacions que preveu aquest procés, n’hi ha que ja s’han portat a terme, com el cessament de l’activitat agrícola d’una parcel·la, l’eliminació d’una resclosa de la riera de Rajadell, l’eliminació de la superfície asfaltada de l’aparcament de la discoteca, la retirada de grans quantitats de vidre del bosc de ribera que s’hi van acumular durant el funcionament de la discoteca, i la reintroducció de la pastura de bestiar. El maig passat hi va passar un ramat de cavalls en transhumància, i el juliol un ramat de cabres, a més de la pastura habitual d’un ramat d’ovelles.