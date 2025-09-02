Font: L'H i AMB
La quantitat d’usuaris que utilitzen la Bicivia, la xarxa pedalable de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha augmentat un 21% des del 2019, fins a arribar a una mitjana d’usuaris diaris de 75.600 persones l’any passat. Una tendència que s’ha anat consolidant des de la pandèmia, quan es va produir un augment significatiu de la mobilitat en bicicleta i patinet.
De fet, en aquests cinc anys, els usuaris de patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) han pujat un 92% al conjunt de les bicivies, mentre que les bicicletes s’han incrementat un 29%.
Tot i això, les bicicletes continuen sent el tipus de vehicle que més circula per les bicivies, amb una intensitat diària mitjana de 14.057, més del doble que el nombre de patinets, que és de 6.292 diaris.
Mapa de la xarxa de Bicivia.
Pel que fa al gènere dels usuaris del Bicivia, la majoria són homes (82%). Una dada molt similar si ens fixem en l’ús concret de les bicicletes, amb un 84% d’homes i un 22% de dones. Els percentatges s’apropen lleugerament en el cas dels patinets, en què el 78% d’usuaris són homes i el 22% són dones.
D’atra banda, el 70% d’usuaris de la bicicleta porten casc, una xifra que es redueix al 50% en el cas dels usuaris de patinets.
Les bicivies més utilitzades
La via pedalable amb més demanda (16.300 usuaris diaris de mitjana) és la Bicivia 6, que connecta el Port Vell de Barcelona amb Barbèra del Vallès. De ben a prop, amb una mitjana de 16.000 usuaris al dia, la segueix la Bicivia 7, que fa un recorregut entre Castelldefels i el Fòrum de Barcelona.
En tercer lloc se situa la Bicivia 3 (11.000 usuaris diaris mitjans), que uneix el Prat amb Montgat passant per la Granvia de L’Hospitalet.
Per L’Hospitalet també hi passa la Bicivia 4 (entre Drassanes i Castellbisbal, a través de la carretera de Collblanc i la Bicivia 5 (entre Cornellà i Badalona, passant pel Centre, Sant Josep i Santa Eulàlia).
L’AMB emprèn la finalització de l’ampliació de l’AMBici i entren en vigor les noves tarifes
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat a l’Hospitalet de Llobregat la finalització de l’ampliació del servei AMBici, la bicicleta pública metropolitana, i l’entrada en vigor de les noves tarifes. L’organisme metropolità està acabant d’instal·lar 31 noves estacions i 341 bicicletes elèctriques, repartides entre els municipis metropolitans que ja disposen del servei. Per tant, es passa de les 205 estacions i 2.259 bicicletes que hi havia a finals del 2024 a les 236 estacions i 2.600 bicicletes.
L’AMB també ha presentat avui l’activació de l’abonament de l’AMBici a preu reduït, gràcies a les subvencions que ofereix el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per al foment dels serveis públics de préstec de bicicletes, així com la tarifa per dies.
“Des de l’AMB, celebrem avui aquí, a l’Hospitalet, que estem finalitzant amb èxit la primera fase d’ampliació de l’AMBici. Seguim millorat els serveis per als ciutadans i impulsant alternatives reals per desplaçar-se d’una manera més neta. L’objectiu final: seguir potenciant l’ús de la bici pública, com a mitjà de transport sostenible d’últim quilòmetre, a la metròpolis de Barcelona”, ha explicat la consellera de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Elisabet Latorre, que ha recordat que el passat mes de maig es va assolir un nou rècord, ja que es van superar els 166.000 usos mensuals.
“Recordem que l’èxit conjunt de l’AMBici i el Bicing posicionen l’àrea metropolitana com la quarta metròpolis del món amb més usos de bici pública compartida després de París, Nova York i Ciutat de Mèxic”, ha afegit Latorre.
“L’ampliació de l’AMBici reforça el nostre compromís amb una mobilitat més sostenible i connectada. Amb les noves estacions i bicicletes, millorem la cobertura territorial i oferim a la ciutadania més opcions per moure’s de manera còmoda, saludable i respectuosa amb l’entorn”, ha destacat el tinent d’alcaldia de l’àrea de Qualitat Urbana de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, David Gómez. “Aquesta aposta per la bicicleta pública és també una aposta per una ciutat més habitable, més segura i pensada per a les persones. Continuarem treballant amb l’AMB per fer de l’àrea metropolitana un referent en mobilitat sostenible”, ha afegit.
L’AMB ha activat aquests dies la reducció del 50 % del preu de venda de l’abonament de l’AMBici del 2025, per fomentar l’entrada de nous abonats al servei de bici pública metropolitana, i els nous usuaris ja poden gaudir-ne en donar-se d’alta. El cost de l’abonament de l’AMBici ha passat de 40 € anuals a 20 € anuals. Concretament, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible assumeix el 30 % del cost de l’abonament, i l’AMB el 20 %.
Les ubicacions de les noves estacions d’AMBici s’han determinat a partir d’un procés públic de concurrència de tots els municipis metropolitans que disposen del servei. La seva localització exacta s’ajusta a criteris tècnics, de demanda i de cobertura territorial, amb el consens de cada ajuntament.
Les dades d’ampliació de l’AMBici, per municipis, són les següents:
L’AMBici, de titularitat de l’AMB i gestionat per TMB, compta amb més de 17.000 usuaris actius des que es va posar en marxa ara fa dos anys. El 2024, el servei va superar els 1,6 milions de desplaçaments. Per a la seva implantació ha disposat de més de 7,7 milions d’euros provinents dels fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU.
L’AMBici està actiu en 15 municipis metropolitans: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Badalona, Castelldefels, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.