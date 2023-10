Destaca la necessitat d'una transició energètica responsable que preservi el patrimoni natural mentre avança cap a fonts d'energia netes i sostenibles.

“Des del Comitè Científic de SEO/BirdLife fa temps que treballem per defensar unes renovables responsables d'acord amb les necessitats energètiques i, sempre, respectuoses amb la necessària conservació de la biodiversitat”, apunta Beatriz Arroyo, presidenta del Comitè Científica de SEO/BirdLife .

“Les energies renovables només són responsables si generen un mínim impacte ambiental i un màxim benefici social. Per això, les decisions polítiques i de gestió que es desenvolupen al territori haurien d'estar basades en la millor informació cientificotècnica disponible. Actualment, hi ha dades suficients per determinar on no s'han d'instal·lar projectes d'energia renovable, i hi ha en curs diversos projectes de recerca que aportaran en breu termini més informació sobre on es podrien instal·lar de manera òptima. És important actualitzar regularment la informació cientificotècnica que té el ministeri, i no afanyar-se gaire a prendre decisions polítiques que poden tenir conseqüències irreversibles. La sostenibilitat energètica no es pot treballar a costa de pèrdua de biodiversitat que tindrà al seu torn costos a llarg termini” afirma Arroyo.

A mesura que Espanya augmenta els seus esforços per combatre els efectes del canvi climàtic mitjançant el desplegament de projectes d'energies renovables, la ciència adverteix sobre els impactes ja documentats a la biodiversitat i als ecosistemes. Els científics i les científiques, que han signat el manifest, subratllen la importància d'equilibrar l'expansió de les energies renovables amb la protecció de la biodiversitat única d'Espanya a través de la identificació de les millors zones per instal·lar-les.

"Per garantir un desplegament responsable de projectes d'energies renovables al medi natural, és imperatiu comptar amb una planificació sòlida i vinculant que dirigeixi aquests projectes cap a àrees de baixa sensibilitat ambiental"

Per la seva banda, Asunción Ruiz, directora executiva de SEO/BirdLife, subratlla que “comptar amb la comunitat científica és imprescindible per fer passos ferms i segurs cap a un futur en què puguem seguir cobrint les nostres necessitats energètiques sense perdre patrimoni natural. En aquest sentit, a més del decàleg i els criteris d'ubicació que ja elaborem amb el CSIC, des de l'organització hem posat al servei de la societat una nova cartografia actualitzada amb tota la informació disponible sobre espècies per aconseguir un desplegament d'energies renovables responsables amb la biodiversitat i el territori, que s'han de tenir en compte per a la identificació d'àrees no compatibles per a la implementació dels projectes esmentats. Energies renovables sí, però només si són responsables amb la biodiversitat i el territori”.

El manifest emfatitza la importància d'abordar simultàniament les crisis del clima i la biodiversitat, seguint les conclusions d'organitzacions científiques internacionals com l'IPCC i l'IPBES que ja va analitzar la profunda i complexa relació entre el canvi climàtic i la biodiversitat. "El canvi climàtic agreuja els riscos per a la biodiversitat i els hàbitats naturals, mentre que la biodiversitat juga un paper essencial en la regulació dels gasos d'efecte hivernacle i l'adaptació al canvi climàtic" exposa el manifest.

Els científics i científiques signants fan una crida unànime a les administracions públiques, a les empreses promotores i a la societat civil per unir esforços i assegurar un desplegament responsable de projectes d'energies renovables. Les seves demandes clau inclouen:

Que les administracions públiques utilitzin de manera vinculant la informació científica més actualitzada per identificar les àrees adequades per a la implementació de projectes en àrees de baixa sensibilitat ambiental.

per identificar les àrees adequades per a la implementació de projectes en àrees de baixa sensibilitat ambiental. Instar el Ministeri per a la Transició Ecològica a mantenir actualitzats regularment els mapes de zonificació ambiental per a energia eòlica i fotovoltaica amb la millor informació científica disponible, reconeixent la rellevància dels mapes elaborats per SEO/BirdLife.

Fomentar la investigació científica per assolir una comprensió completa dels impactes ambientals dels projectes d'energies renovables.

Sol·licitar a les empreses promotores que proposin projectes responsables en àrees de baixa sensibilitat, considerant detingudament els efectes sobre la biodiversitat i avaluant alternatives viables.

Exigir la realització d'avaluacions d'impacte ambiental adequades per a projectes d'energia renovable, amb un enfocament especial en la protecció de la biodiversitat i la transparència en la divulgació d'informació.

Fins ara, la manca d'una planificació vinculant ha derivat en un procés desordenat i ineficaç, amb massa casos de projectes altament impactants sobre la biodiversitat i les poblacions que viuen al territori, tot generant un rebuig social. La governança ambiental és essencial per assegurar una plena coordinació entre les polítiques climàtiques i de biodiversitat.

El manifest conclou amb una crida a les autoritats espanyoles per considerar aquestes demandes i treballar en col·laboració amb la comunitat científica i la societat civil. Això garantirà un futur sostenible en què la humanitat pugui coexistir en harmonia amb la natura.