Granollers comença l’ampliació de l’espai natural de Can Cabanyes

L'amplicació inlcou un segon aiguamoll, noves àrees de bosc i nous camins. El projecte inclou sistemes de tractament de l’aigua pioners que, després d’un any de funcionament de l’aiguamoll, permetran disposar de més aigua regenerada per a la neteja i el reg a la ciutat
Han començat els treballs previs per a poder construir el segon aiguamoll de Can Cabanyes, als terrenys d’unes antigues fàbriques i una zona agrícola adjacent a l’aiguamoll existent. La nova llacuna, amb el doble de capacitat que l’actual, està dissenyada per a millorar la biodiversitat i potenciar els serveis ecosistèmics, i suposarà un benefici en el seu ús ambiental, ja que millorarà la qualitat de l’aigua provinent de la depuradora de manera natural, abans de retornar-la al riu.
El projecte transforma una àrea d’unes 7,5 ha, que comprèn diversos espais naturalitzats que es connectaran a través d’una xarxa de camins accessible. Els nous espais inclouran zones d’estada, passeig, tractament d’aigua i refugi per a la fauna, i suposaran la plantació de 250 arbres autòctons, 2100 arbustos i zones de prat.
Un dels elements més innovadors del projecte és la creació d’un bosc inundat, on es plantarà una verneda que afavorirà la depuració natural de l’aigua. A més, el nou espai facilitarà les condicions per a la cria d’espècies d’aiguamoll i la creació de comunitats d’invertebrats i amfibis.
Seguint les estratègies de les solucions basades en la natura, es crearan tres jardins de pluja, uns espais enfonsats respecte del nivell del sòl amb estructures que permeten captar l’aigua de pluja i facilitar-ne la depuració. També, dues cunetes verdes drenants permetran recollir l’escorrentiu superficial per facilitar que s’infiltri al terreny.
El projecte inclou una zona de bosc mediterrani i 2 ha de prada, sembrada amb llavors d’herbàcies autòctones de baix manteniment. Finalment, es crearan camins d’accés als nous àmbits, que permetran passejar per l’entorn naturalitzat i gaudir dels beneficis del contacte amb la natura.
La primera fase de les obres té previst finalitzar l’abril de 2026 i s’actuarà en les zones nord i sud de l’àmbit, preparant les terres per a les plantacions; plantant arbres, arbustos i sembrant plantes i, també, i creant una xarxa de reg per a la implantació de les noves espècies. Posteriorment, s’actuarà en la zona central dels terrenys, on s’ubicarà el nou aiguamoll. El projecte suposa la creació de solucions naturals innovadores que podrien ser reproduïbles en altres indrets.