Girona esdevé la capital europea de la gestió pública de l'aigua

Font: Girona FM
La trobada del Moviment Europeu per l'Aigua reuneix experts per debatre sobre drets hídrics
Girona s’ha convertit durant dos dies en el centre europeu del debat sobre la gestió pública de l’aigua amb la celebració de la trobada anual del Moviment Europeu per l’Aigua. L’esdeveniment, que té lloc entre el Parc Científic i Tecnològic i l’Auditori de la Mercè, reuneix investigadors, activistes i responsables de polítiques públiques d’arreu del continent per analitzar els reptes hídrics i el futur de la governança de l’aigua.
En una entrevista a El Primer Cafè de Girona FM, el conseller delegat de CATSA, Sergi Cot, ha subratllat el pes simbòlic i estratègic que suposa acollir aquesta trobada, organitzada conjuntament amb l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).
«Girona, de fet, avui i demà podem dir que és la capital europea de la gestió pública de l’aigua. [...] Al final, és una manera de tornar a jugar, si em permeteu l’atreviment, de jugar a la Champions en un cap de setmana en aquest món de l’aigua», ha afirmat.
La trobada aplega representants de ciutats com París, Berlín o Budapest, i inclou la intervenció destacada de Pedro Arrojo, relator especial de les Nacions Unides pel dret humà a l’aigua, que presentarà el seu informe més recent sobre el context global.
Diàleg entre acadèmia, administració i activisme
Un dels pilars de la trobada és la necessitat de reforçar la col·laboració entre el món científic, la gestió pública i els moviments socials. Segons Cot, aquesta cooperació és imprescindible per transformar els models actuals.
«És important que hi hagi aquest triangle entre món acadèmic, món tècnic i també el món activista. [...] És important treballar junts i aquesta trobada també reflecteix aquesta unió a tres bandes», ha remarcat.
La jornada posa en relleu experiències de governança participativa, com els observatoris ciutadans de l’aigua, que en altres ciutats europees ja permeten a la ciutadania intervenir en les decisions de gestió del recurs.
Objectius principals de la trobada
- Debatre el model de gestió pública de l’aigua com a dret humà.
- Compartir estratègies per afrontar els efectes de la crisi climàtica.
- Enfortir la xarxa europea d’operadors públics i moviments socials.
- Impulsar la transferència de coneixement científic cap a polítiques públiques efectives.
L’esdeveniment no només busca debatre, sinó també generar projectes i aliances que puguin néixer de les sinergies entre els participants. Girona consolida així el seu paper com a referent en la defensa d’un model sostenible, democràtic i públic de gestió de l’aigua.