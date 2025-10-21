Es tracta d’un projecte de recerca que permetrà establir noves eines i mecanismes per millorar el model de gestió de l’aigua i integrar fonts alternatives al sistema.
L’Ajuntament de Girona i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) han presentat avui un nou estudi de recerca que ha de permetre millorar la gestió de l’aigua de la ciutat i afrontar els reptes associats al canvi climàtic, l’estrès hídric i la degradació dels recursos naturals. Aquesta recerca forma part del doctorat industrial que portarà a terme durant els pròxims tres anys Mohamed Assabri, qui és graduat en Ciències Ambientals i té un màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics per la Universitat de Girona (UdG). El projecte compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), com a gestora del sistema d’aigua de Girona.
En la presentació hi han participat el tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer Manté; el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, i el representant de la Unitat de Transferència de Tecnologia i Coneixement de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Oriol Gutiérrez.
El projecte, que arrenca el pròxim 1 d’octubre, ha de servir per aprofitar i implementar noves eines i mecanismes que permetin millorar i incrementar la resiliència de l’actual model de gestió de l’aigua de Girona. Per fer-ho, primer caldrà fer un estudi sobre el funcionament i la distribució del sistema d’aigua de Girona que inclogui les fonts convencionals d’aigua que provenen de l’ETAP de Montfullà i que proposi noves fonts alternatives com la construcció de nous pous, la reutilització de l’aigua de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i la possible optimització dels aqüífers superficials de la ciutat.
Aquestes noves alternatives s’aplicaran a un sistema de simulació que permetrà veure de manera directa i local com responen davant futurs escenaris d’adversitat com la sequera i com es pot gestionar l’aigua en cada cas. D’aquesta manera, es podrà millorar la presa de decisions a partir de models predictius i dades en temps real i desenvolupar quin impacte ambiental i econòmic poden tenir les diferents estratègies de gestió, amb l’objectiu de reduir-los.
Finalment, també permetrà conèixer quina inversió serà necessària per integrar de forma efectiva les fonts alternatives d’aigua al sistema i com es pot aplicar a altres municipis. Cal destacar que el projecte no consistirà únicament a proposar noves eines i metodologies, sinó també en buscar noves aplicacions a mecanismes que ja existeixen actualment.
Doctorats industrials destinats a millorar la ciutat
Aquest és el segon projecte de doctorat industrial que s’impulsa des de l’Ajuntament de Girona. El mes de febrer passat es va presentar la recerca encapçalada per la doctoranda industrial Sílvia Busquets i Font, que té com a objectiu implementar una xarxa de vigilància sanitària basada en l’anàlisi d’aigües residuals dels diferents barris de la ciutat.
El doctorat industrial forma part del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, una iniciativa que impulsa la col·laboració entre universitats, empreses i institucions per fomentar la recerca aplicada i la innovació.