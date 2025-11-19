L’Oficina d’assessorament per a la gestió municipal de l’aigua ofereix suport tècnic i estratègic als municipis de fins a 20.000 habitants per millorar la gestió del servei públic de l’aigua i reforçar la seva resiliència davant el canvi climàtic.
La Diputació de Barcelona ha posat en marxa l’Oficina d’assessorament per a la gestió municipal de l’aigua, un nou servei que vol donar resposta als reptes que afronten els municipis petits en la gestió del servei d’aigua, especialment en un context marcat per la sequera i l’adaptació al canvi climàtic.
La iniciativa, que s’ha presentat aquest dimarts, 4 de novembre, a Sant Iscle de Vallalta – el primer municipi que s’acull a aquest servei - està adreçada als ajuntaments de fins a 20.000 habitants i té com a objectiu garantir una gestió eficient, sostenible i adaptada als recursos locals, oferint als ens municipals suport tècnic, estratègic i individualitzat.
Entre les dificultats que es troben els municipis més petits i més mancats de recursos, pel que fa a la gestió de l’aigua, hi ha el proveïment d’aigua potable a domicili.
Durant l’acte, el diputat de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, ha destacat que “molts municipis s’han trobat, especialment en el context de sequera, amb una situació complexa pel que fa a l’estat de les seves xarxes d’abastament i la gestió de l’aigua i, per això, aquesta és una de les nostres prioritats”. Per això, ha explicat que “des de la Diputació treballem amb l’objectiu de que les xarxes estiguin el més sanejades possible, que tinguin el millor rendiment possible i que els municipis estiguin el més adaptats que puguin a la realitat que tenim”. Serra ha afegit que “fer les inversions i oferir els suports tècnics necessaris perquè la xarxa funcioni de manera òptima també pot repercutir en millores en la factura”.
Un servei personalitzat i adaptat a la realitat de cada municipi
L’Oficina es caracteritza per oferir un servei continu, àgil i personalitzat, que proporciona informació i assistència tècnica als ens locals de fins a 20.000 habitants, segons les necessitats puntuals particulars, per tal que aquests puguin garantir i millorar la prestació del servei d’aigua de competència municipal.
Entre els serveis que ofereix hi ha l’acompanyament tècnic específic a cada ens local, el disseny d’un full de ruta municipal de millora, l’assessorament en instruments de gestió - com l’estructura tarifària - , les avaluacions del nivell de fuites, la digitalització del servei o els plans d’emergència per sequera.
També aborda qüestions com la promoció d’actuacions innovadores i projectes singulars en matèria d’aigua, així com les ordenances d’estalvi i ús eficient de l’aigua. En aquest sentit, l’Oficina pot ajudar els ajuntaments a donar resposta a requisits legals, com la notificació de fuites estructurals al MITECO, a la qual estan obligats molts dels municipis de la província, fins i tot alguns de menys de 1.000 habitants.
La Diputació de Barcelona fa una aposta per un enfocament integral de la gestió del cicle de l’aigua. A banda del suport a la gestió per a l’accés a l’aigua, promou l’estalvi i ús eficient de l’aigua, així com una millor adaptació als impactes del canvi climàtic, afavorint la resiliència dels municipis i els ecosistemes.
Amb aquest nou recurs, la Diputació de Barcelona reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i l’adaptació climàtica, posant al centre el suport als municipis petits i la gestió responsable dels recursos hídrics.
Aquesta acció respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 “Ciutats i comunitats sostenibles” i número 13 “Acció pel clima”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.