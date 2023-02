Estudien com repoblar les praderies de posidònia

El Centre de Rercerca i Educació Ambiental de Calafell (Creac) ja té el permís del Servei de Flora i Fauna de la Generalitat per iniciar el projecte de recuperació i replantació de posidònia oceànica. Es tracta d’una prova pilot, pionera a Catalunya, que té l’objectiu de salvaguardar les praderies de posidònia de Calafell utilitzant tecnologia d’aquariofília aplicada a la conservació d’espècies en perill d’extinció. Només a Balears i Múrcia s’estan fent estudis similars.

La iniciativa sorgeix dels pressupostos participatius de l’any 2022. El projecte guanyador proposava cartografiar el fons marí de Calafell per geolocalitzar les praderies de posidònia i garantir, així, la seva protecció. “Fa uns mesos es va fer aquest mapatge i es va detectar una praderia que encara es podia recuperar al límit entre Calafell i Sant Salvador”, explica el director del centre, Daniel Fernández.

Per aconseguir-ho, els membres del Creac han dissenyat una instal·lació que reprodueix el fons marí i, en concret, les condicions de la zona on està ubicada aquesta praderia de posidònia. L’espai acollirà alguns exemplars i, de manera controlada, aniran aportant els nutrients i els gasos necessaris perquè puguin créixer. Un cop tinguin la mida adequada, es trasplantaran amb l’objectiu final de “repoblar una praderia que està desapareixent”. Segons el director del Creac, el fondeig d’embarcacions sobre posidònia o la pesca d’arrossegament són els motius principals del seu retrocés.

Ara mateix no hi ha cap planta al centre, però un cop passi el temporal de mar que està sacsejant la costa catalana aquesta setmana, l’equip del Creac, conjuntament amb l’Associació Anèl·lides, recolliran els exemplars que els corrents marins arrosseguin fins a la platja i poder començar, així, amb l’experiment. De moment es faran servir aquaris amb una capacitat per a mil litres d’aigua i un substrat ecològic perquè les plantes puguin fixar-se correctament.

La posidònia és, segons Fernández, “el pulmó del Mediterrani”, a més de ser un gran captador de sorra que evita l’erosió de la costa. Si el projecte funciona, des del Creac expliquen que es crearà una instal·lació molt més gran, d’entre quatre i vuit mil litres, per donar resposta a les dues hectàrees de posidònia que hi ha a Calafell. “Tothom és molt escèptic amb això, però si no ho aconseguim, deixarem un precedent a escala científica perquè algú altre pugui continuar amb el projecte. En una investigació científica, un error també és una dada”, apunta.

Conscienciació ciutadana

D’altra banda, els veïns de Calafell també jugaran un paper molt important en el desenvolupament del projecte. A través d’un canal de Telegram que estarà disponible en els propers dies, els veïns podran enviar imatges i informació relacionada amb possibles troballes de restes de posidònia a la platja. Alertaran, així, els membres del Creac i aquests s’encarregaran de fer la recollida de les plantes.

El projecte compta amb el vistiplau de la Generalitat, però és l’Ajuntament de Calafell qui l’ha finançat íntegrament. El divendres 24 de febrer es farà la presentació pública del projecte en un acte obert a la ciutadania al Creac.