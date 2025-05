Es tracta d’un projecte dotat amb 2 milions d’euros de fons europeus Next Generation que té per objectiu fomentar un turisme sostenible al delta del Llobregat i atraure visitants més responsables i sensibilitzats amb el medi ambient, mitjançant diverses actuacions per executar fins al primer trimestre del 2026. El PSTD Costa Barcelona - Delta Llobregat està liderat per la Diputació de Barcelona i hi participen l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments de Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans.

Actuacions a les platges metropolitanes

L’AMB, dins la seva competència de la gestió integral de les platges metropolitanes, ha portat a terme les actuacions següents en el marc del Pla de sostenibilitat turística en destinació Costa Barcelona - Delta del Llobregat, amb una inversió total de 475.500 euros:

Instal·lació de dues Naturaules a la zona del baixador de Castelldefels i a la platja de Viladecans. Aquests nous equipaments consoliden l’oferta lúdica i educativa del programa Aprenem a la Xarxa, amb centenars d’activitats de sensibilització i conscienciació sobre la natura urbana. Des del 2022, el projecte Naturaula considera que els parcs i platges metropolitans són espais d’aprenentatge a l’aire lliure on qualsevol usuari de la platja pot aprendre les particularitats de la biodiversitat i els valors socioambientals d’aquests espais, o implicar-se fins i tot més activament en la seva conservació. Les Naturaules comptaran amb una programació estable d’activitats que pertanyen a diferents projectes com ara la Jugatecambiental, adreçada a públic familiar, o projectes d’aprenentatge servei dirigit a escoles.

Adequació dels tancaments de pal i corda a l’evolució de la platja al llarg de 4,2 km. Els sistemes dunars estan en constant moviment i evolució i els tancaments dunars s’han d’adaptar a la nova configuració que va prenent la duna. Quan el creixement de la vegetació sobrepassa els tancaments de protecció, avançant cap a mar, és necessari ampliar la superfície protegida i ajustar-la a l’avanç estable de la vegetació. D’altra banda, cal endarrerir el tancament cap a terra quan la zona ha estat afectada per la regressió.

Substitució del tancament dunar en mal estat al llarg d’1,7 km. Aquest element d’abalisament té la funció de delimitar i senyalitzar el contorn de les dunes que es formen a les platges, per tal de protegir-ne i garantir-ne la conservació. En els casos en què el material ha arribat al final de la seva vida útil, s’ha de substituir.

Instal·lació manual de 470 metres lineals de captadors de sorra. Aquests elements són estructures creades per a la protecció i estabilització de les dunes en entorns costaners. Aquestes estructures tenen l’objectiu de mantenir l’equilibri ecològic imitant la funció de retenció de sorra que exerceixen les plantes naturals.

Retirada de vegetació exòtica i invasora en 52.000 m². L’extracció de la vegetació exòtica i invasora és una intervenció imprescindible per evitar que aquestes plantes tan resistents puguin colonitzar l’espai desplaçant i substituint les espècies autòctones. Algunes de les espècies retirades són les següents: Arctotheca calèndula, Gazania rigens, Oenothera glazioviana, Ambrosia psilostachya, Carpobrotus edulis, Yucca aolifolia.

Plantació de 24.500 unitats d'espècies autòctones. Es tracta d’una acció fonamental per a la preservació dels sistemes dunars, ja que contribueix a la seva estabilitat ecològica, al foment de la biodiversitat –tant vegetal com animal– i a la protecció dels ecosistemes costaners, afavorint la retenció de sorra i regulant-ne l’erosió. Part d’aquesta plantació s’ha realitzat amb la participació de la ciutadania. Algunes de les espècies plantades són les següents: Elymus fractus, Cyperus capitatus, Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Crucianella marítima, Pancratium maritimum, Euphorbia paralias

L’estratègia de millora, reforç i protecció de les zones dunars té l’objectiu d’enfortir aquests espais i fer-los més resilients davant del canvi climàtic i l’impacte humà. Aquesta regeneració de les dunes és una mesura basada en la natura reconeguda i eficaç per reduir l’erosió de les platges i esdevenir un gran magatzem natural de sorra. Aquesta millora ja compta amb un recorregut important que es remunta al projecte europeu OPERAs del 2014 i ha estat reconegut per la Comissió Europea a través del premi New European Bauhaus el 2022.

Actuacions al territori

La Diputació de Barcelona, com a líder del PSTD Costa Barcelona - Delta Llobregat i en col·laboració amb els ens locals, ha portat a terme les actuacions següents:

Mirador dels flamencs: s’ha obert al públic un nou mirador per als visitants dels espais naturals protegits del riu Llobregat, al Prat de Llobregat. El delta del Llobregat és un lloc important per a l’avifauna, ja que és un punt estratègic en la ruta migratòria de la Mediterrània occidental que uneix Europa i Àfrica, i s’hi han registrat més de 360 espècies d’ocells, una de les xifres més altes d’entre els espais naturals de la península Ibèrica. L’actuació ha estat promoguda per l’Ajuntament del Prat del Llobregat en el marc del Pla.

Adequació d’itineraris no motoritzats per millorar la connectivitat entre el litoral del delta del Llobregat i l’interior: per tal d’afavorir la mobilitat sostenible i contribuir a la descongestió, descentralització i diversificació dels fluxos turístics, la Diputació de Barcelona atorga als ajuntaments de la comarca 285.000 euros per adequar itineraris turístics no motoritzats que connectin les platges amb l’interior. En el marc del Pla, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha lliurat als consistoris un informe que radiografia l’estat actual d’aquesta xarxa d’itineraris per donar suport als projectes tècnics per a les obres, que han d’estar executades durant el primer trimestre del 2026.

Promoció del turisme blau: a partir d’un estudi sobre els recursos existents a la comarca per impulsar-hi aquest tipus de turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat organitzarà una campanya de promoció del turisme blau dirigida als escolars de la zona del delta del Baix Llobregat (3r trimestre del 2025) i una campanya de promoció turística de turisme blau adreçada al públic de proximitat (octubre del 2025).

Millora de l’accessibilitat a les platges: la Diputació de Barcelona treballa actualment en una nova línia de suport als ajuntaments per executar actuacions relacionades amb la millora de l’accessibilitat a les platges i als seus equipaments.