Espanya no avança en el seu objectiu de reduir emissions

L'informe ha estat elaborat per l' Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) que té com a objectiu aportar dades i anàlisi de qualitat per al seguiment de la descarbonització a Espanya i de les seves implicacions econòmiques, socials i ambientals. La missió i la filosofia d'OTEA és aportar una informació fiable, actualitzada i de fàcil accés per a tota la societat.

L'informe examina l'evolució de les emissions i destaca que els objectius de descarbonització s'han estancat. Hi ha hagut avanços en el sector elèctric gràcies a les energies renovable, però l'augment en el consum de petroli i gas ha compensat aquestes millores. Les emissions del sector del transport són el principal motiu de preocupació.

L'informe destaca que es fan necessàries mesures urgent i efectives per reduir les emissions.