La iniciativa substituirà les bosses de plàstic d’un sol ús per bosses compostables, que es podran aprofitar per llençar els residus orgànics domèstics i millorar la qualitat del compost que se n’obtingui. També es reduirà el consum de bosses d’un sol ús per pesar fruita i verdura gràcies a la introducció de bosses reutilitzables.