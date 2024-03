A l'Institut Nou, al barri de Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet han instal·lat una màquina de precompostatge, on el veïnat diposita el residu orgànic que generen a les seves llars.

Més de vuitanta joves del barri de Santa Eulàlia d’Hospitalet de Llobregat i de Singuerlín, a Santa Coloma de Gramenet, han participat en el projecte Economia Circular Comunitària, basat en la corresponsabilitat i la intercooperació comunitària. Al projecte, impulsat per Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) i Tarpuna, s’hi ha implicat alumnat des de 12 fins a 16 anys de dos instituts, de l’Institut Santa Eulàlia i de l’Institut Nou. Aquesta iniciativa impulsa un paradigma de producció i consum que optimitza els recursos i minimitza els residus i implica la comunitat educativa, entitats veïnals, els mercats municipals i les famílies del barri.

El projecte s’ha dividit en dues fases: una on han introduït i après nous conceptes i els han anat aterrant al territori, a través de diverses accions, i la segona, on han fet una posada en comú i han compartit experiències entre els dos equipaments. Durant aquesta primera fase l’alumnat ha rebut formació sobre economia circular, alimentació responsable, sostenible i gestió de residus.

“També han visitat els mercats dels barris i han fet una petita enquesta a paradistes i clientela per conèixer els seus hàbits de consum i què tenen en compte a l'hora de comprar o vendre un producte, així com de quina manera gestionen els residus”, explica Azra Suljic, tècnica d’ACPP. Durant el projecte també s’han visitat altres iniciatives d’agricultura urbana consolidades i amb implicació comunitària com l’hort construït a la coberta del Mercat de la Vall d'Hebron i la Teixonera. En aquest sentit, el projecte ha treballat bona part de les accions obertes a la comunitat com una sessió de cuina d’aprofitament i temporada, o la “Gimcana de plàstics!”, “que preveu sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de la bona gestió individual dels residus, la importància que té comprar en comerços de proximitat i a mercat i com podem millorar la sostenibilitat climàtica i ambiental del barri a través de petits canvis en els nostres hàbits de consum”.

El projecte ha finalitzat amb una trobada dels participants en la Biblioteca de Singuerlín, on han mostrat l'entusiasme de participar en aquesta iniciativa: "és important que les persones des de joves ens conscienciem d'aquests tipus d'accions per al medi ambient", ha dit l'Eric als seus companys.

La Noa, una de les participants més joves, ha engrescat els assistents a continuar incorporant aquests nous hàbits en el dia a dia, "cada persona pot aportar alguna cosa per molt petita que sigui l'acció que fa" ha conclòs.

Una màquina de precompostatge pel barri de Singuerlín La gestió de residus és una de les línies fonamentals de l'economia circular. En aquest sentit, s'ha instal·lat una màquina de precompostatge a L'Institut Nou, al barri del Singuerlín, que estarà instal·lada fins al mes de juny, quan finalitzi el curs escolar.

Durant els darrers mesos, l'alumnat ha estat recollint el residu orgànic que s’ha anat generant al centre, a les seves llars i també han recollit el de veïns i veïnes i l’han dipositat a la màquina. Això ho ha fet el que anomenen el grup motor que han estat uns joves encarregats del manteniment de la màquina i “han tingut cura que es generi el precompost que s'acabarà restituint a la pagesia”. "La instal·lació d'un punt de gestió descentralitzada al centre incentiva que el veïnat s'impliqui en el projecte" expliquen les tècniques. En el marc del projecte, s’han impulsat diverses accions on els estudiants han donat a conèixer la màquina entre el veïnat, petits comerços i el mercat municipal, i els han engrescat a dur i dipositar el residu orgànic que generin. La idea és que el temps que continuï instal·lada la màquina el grup motor continuï amb el manteniment de la màquina com està passant fins ara.

Les entitats participants: ACPP i Tarpuna

El projecte està co-gestionat per l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) i per Tarpuna SCCL.

ACPP és una ONG independent, progressista i laica amb més de 25 anys d’experiència en projectes. En l’àmbit de l’educació per la justícia global ha desenvolupat diversos projectes en temàtiques com interculturalitat, educació per la pau, diversitat afectiu-sexual i de gènere, economia social i solidària, entre d’altres.

Tarpuna és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre. La seva finalitat és donar resposta a les necessitats socials de l'entorn, especialment les de les persones més afectades per les desigualtats econòmiques i socials.