El Govern de la Generalitat ha avaluat aquest dimarts la situació de la sequera a Catalunya, després d'una nova reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera, integrada pels departaments de Vicepresidència, Acció Climàtica, Interior, Economia, Empresa i Treball i Salut. En el transcurs de la reunió s’ha proposat que la unitat d’explotació anomenada “Capçalera del Llobregat” passi a l’escenari d’excepcionalitat (semàfor taronja). Aquesta mesura, això no obstant, entrarà en vigor quan es publiqui la resolució del director de l’ACA en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), prevista per a la setmana vinent.

La declaració d’excepcionalitat en aquesta unitat afectarà 23 municipis de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, amb una població conjunta de 15.323 habitants: Bagà, Borredà, Capolat, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Gisclareny, Gombrèn, Gósol, Guardiola de Berguedà, Guixers, la Coma i la Pedra, la Nou de Berguedà, la Pobla de Lillet, les Llosses, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Llorenç de Morunys, Vallcebre i Vilada.

La comissió també ha tractat la declaració de l’estat d’emergència (semàfor vermell) del municipi de Vallirana (Baix Llobregat), amb 23.004 habitants, a petició del propi Ajuntament. Com que aquesta localitat es regeix per l’indicador de pluviometria, la decisió s’ha pres arran del baix nivell de les seves reserves subterrànies. El municipi no està connectat a cap xarxa d’abastament supramunicipal i s’està redactant el projecte per incorporar-lo a la xarxa Ter Llobregat per incrementar així la garantia en el subministrament.

La resta d’unitats de les conques internes catalanes continuaran en la mateixa situació, de manera que, quan s’actualitzi la informació al DOGC,2 zones estaran en situació de normalitat, 2 en alerta, 11 en excepcionalitat i 3 en emergència. Es poden consultar les mesures dels diferents escenaris que fixa el Pla de Sequera mitjançant aquest enllaç.

Poca aigua a la vista

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat la previsió de pluges per a les properes setmanes. Aquesta setmana es preveu variabilitat meteorològica amb el pas de diversos sistemes frontals a partir de dimecres, que sobretot portaran un episodi de vent fort de component oest. La precipitació serà minsa en general, o poc abundant (entre 5 i 20 mm) al Pirineu i Prepirineu, tot i que a cotes altes del Pirineu occidental podrà ser localment abundant (entre 20 i 50 mm).

La setmana vinent encara podran circular alguns sistemes frontals, però no portaran precipitació important i les acumulacions seran minses (fins a 5 mm) en general. El model meteorològic a llarg termini indica que la resta del mes de novembre la precipitació es mantindrà per sota de la mitjana climàtica.

Increment de l’aigua provinent del riu Besòs

La greu i llarga sequera que afecta les conques internes de Catalunya des de finals de 2020 està fent necessària la mobilització de nous recursos hídrics, inclosos aquells que fins ara no s’havien considerat aptes per la potabilització, com és el cas del riu Besòs. Amb l’objectiu d’incrementar la disponibilitat d’aigua. l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació la redacció del projecte bàsic per a la construcció de dues plantes potabilitzadores en el tram final del Besòs, concretament en l’àmbit del riu al seu pas per Montcada i Reixac i entre Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, als àmbits de Mas Rampinyo i de Bon Pastor, respectivament. Amb un pressupost de licitació de 120.258 euros, la redacció del projecte bàsic servirà per definir la ubicació de les plantes, les seves característiques, la capacitat i el tipus de tractament, entre d'altres.

Paral·lelament a la redacció dels projectes constructius, l'ACA ja ha començat les obres de perforació de dos pous i tres sondejos d’investigació en el tram final del riu Besòs. Aquesta actuació, pressupostada en 204.592 euros, s'està desenvolupant en els termes municipals de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet, amb l'objectiu de disposar de noves captacions d’aigua en l'actual context de sequera. Els treballs tindran una durada de 3 mesos i preveuen la construcció de dos pous i tres sondejos, assajos de bombament dels pous i analítica per a caracteritzar l'aigua captada en cada pou.

Abans de l'adjudicació d'aquests treballs, l'ACA ha fet una sèrie d'actuacions entre finals de maig i principis de juny en dues zones de la part baixa del riu Besòs, concretament a les zones denominades “Montcada - Mas Rampinyo” i “Santa Coloma - Bon Pastor”. En base a aquests estudis s’han determinat les àrees més favorables per dur a terme aquestes perforacions al·luvials.

La profunditat dels pous oscil·larà entre els 20 i els 25 metres i per a extreure l’aigua s’habilitarà una canonada provisional recuperable d’acer de 500 mm de diàmetre.

Per a la futura execució de les dues plantes potabilitzadores es preveu l’ampliació de la xarxa de pous de captació en aquest àmbit per assolir els cabals de disseny que s’estableixin.

Actualització de dades de consum

Les dades de consums corresponents al mes de setembre ja s’han actualitzat en el portal de la sequera. A diferència de les dades del mes d’agost, on es veia una lleugera reducció de consums, les dades del mes de setembre reflecteixen un augment dels consums en 10 unitats d’explotació, un descens en 5 d’elles i es mantenen els mateixos consums en tan sols una unitat.

Les dades es poden consultar en aquest enllaç: https://sequera.gencat.cat/ca/estat-actual/dades-consum/