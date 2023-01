L’acte fundacional de la nova associació va tenir lloc el passat divendres 25 de novembre a l’Ajuntament d’Albanyà i va comptar amb la presència de diverses persones sòcies i interessades en conèixer la nova associació.

Durant l’acte, membres de la nova junta van posar de manifest la necessitat de crear-la: “En el moment d’emergència climàtica en el que ens trobem, on la pèrdua de biodiversitat no té precedents, cal que tots els actors ens corresponsabilitzem i sumem forces per dur a terme activitats i projectes que intentin revertir aquesta tendència. Com a propietaris d’espais naturals sentim la necessitat de cuidar-los, i creiem que aquesta nova associació ens pot ajudar a compartir coneixements, promoure projectes conjunts, a realitzar campanyes de sensibilització cap a altres persones propietàries, a influir en òrgans de decisió i a valoritzar els serveis que la natura ens ofereix ”.

A més, durant la presentació es va destacar que “Apostem per un model que equilibra gestió i conservació. Hem d’incloure les persones en la conservació de la natura perquè som natura. Amb la nova associació estem teixint una xarxa de propietaris que permetrà recuperar el paisatge mosaic alhora que protegim el nostre patrimoni natural; una xarxa que ha de créixer per aglutinar veus i propòsits fins ara disseminats”.

L’acte va finalitzar amb la signatura de l’acta fundacional i posteriorment es va fer un brindis de celebració.

Com sorgeix?

La llavor d’aquest moviment cal situar-la en els resultats de l’informe que al 2021 vam elaborar des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, titulat “Estudi de motivacions de la propietat privada per conservar la natura: “I tu, per què conserves la natura?” en la qual van participar 179 persones propietàries i gestores de finques privades.

Aquest informe va evidenciar que la majoria de persones propietàries no només mostren gran interès per conèixer la biodiversitat del seu espai sinó que senten també l’obligació moral de conservar la natura i perceben aquesta conservació com una estratègia vàlida per assegurar la sostenibilitat de la seva finca.

Degut a factors com la manca de finançament, la càrrega burocràtica i la necessitat de compartir i transferir coneixements entre propietaris i gestors de les finques, es va evidenciar la necessitat de facilitar un espai associatiu de diàleg i treball entre aquestes persones.

Cal destacar que a nivell europeu i mundial hi ha una aposta ferma en el paper que pot jugar la propietat privada en la conservació de la natura i especialment en el repte per assolir l’objectiu 30 x 30 de protegir el 30% del territori pel 2030. En aquest sentit, existeix una coalició de persones propietàries per a la conservació a nivell europeu, entre Eurosite i l’European Landowners’ Organization (ELO), que està promovent entitats com aquesta. En altres indrets d’Europa també es comencen a gestar xarxes regionals de conservació privada, com ara a Itàlia, a Polònia i a Portugal.

En els propers mesos l’associació iniciarà el full de ruta marcat per tal d’assolir la seva missió. Des de l’associació animen a que aquelles persones o organitzacions que es sentin identificades amb la seva missió es facin sòcies. Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’associació a hola@pcnatura.org.

Aquesta nova entitat creada compta amb el suport de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.