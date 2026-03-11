Es constitueix la Taula de l’Aigua de Tortosa per avançar cap a la gestió pública
La Taula de l’Aigua de Tortosa s’ha constituït formalment este mes de febrer. Es tracta d’un espai estable de participació, seguiment i transparència al voltant del servei municipal d’abastament d’aigua.
La Taula neix amb tres grans objectius: fer seguiment del servei i del contracte vigent, elaborar en el termini d’un any un informe públic sobre les conseqüències de la privatització parcial de l’empresa d’aigües, i generar espais de debat i participació ciutadana sobre la gestió de l’aigua com a bé comú i dret bàsic i universal.
Aquest òrgan està integrat per representants dels grups municipals, personal tècnic vinculat al servei, representació dels treballadors de l’Empresa Municipal de Serveis Públics (EMSP), entitats com la Plataforma en Defensa de l’Ebre, representants del teixit veïnal i social, i persones de la ciutadania amb trajectòria en la defensa de l’aigua pública.
Des de l’Ajuntament de Tortosa expliquen que la Taula també naix amb la voluntat que Tortosa assumisca un paper actiu i referent al territori en la defensa de la gestió pública de l’aigua, promovent el debat, compartint coneixement i encoratjant altres municipis a avançar cap a models més transparents, sostenibles i democràtics.
En paral·lel, es posarà en marxa el cicle de sessions obertes “Aigua i Democràcia”, amb activitats de formació i debat adreçades a la ciutadania per aprofundir en els impactes de la privatització, compartir experiències de gestió pública i enfortir el control ciutadà sobre la gestió de l’aigua. En este marc, la Taula de l’Aigua organitzarà el seu primer acte públic el proper 20 de març, tot coincidint amb la setmana en què se celebra el Dia Mundial de l’Aigua.
Des del govern municipal també remarquen que la seua creació dona compliment a l’acord adoptat pel ple municipal arran d’una moció presentada pel grup municipal de la CUP per començar a treballar en el camí cap a la remunicipalització de l’Empresa Municipal de Serveis Públics i reforçar el control democràtic sobre la gestió de l’aigua.