Energia solar per a llars d’infants a Barberà del Vallès

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès

15/05/2026 - 08:00

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha aprovat el projecte executiu per a la instal·lació d’un sistema d’energia solar fotovoltaica de 26,88 kWp a la coberta de la Llar d’Infants Municipal La Blava, destinat a consum col·lectiu.

L’actuació suposa un nou pas en l’aposta municipal per les energies renovables i la reducció d’emissions als equipaments públics.

El projecte compta amb un pressupost total de l’actuació és de 65.512,56 euros (IVA inclòs), desglossat en 54.142,61 € de base i 11.369,95 € corresponents a l’IVA.

 

Autoconsum compartit i eficiència energètica

La nova instal·lació permetrà generar energia elèctrica renovable per a l’autoconsum, amb un model de consum compartit, optimitzant l’aprofitament de l’energia produïda i millorant l’eficiència energètica de l’equipament. A més de l’estalvi energètic i econòmic, la instal·lació contribuirà a reduir la petjada de carboni associada al consum elèctric municipal.

Aquesta actuació dona continuïtat al desplegament progressiu de sistemes fotovoltaics en edificis públics.

 

Alineació amb el Pla d’Actuació Municipal

El projecte està alineat amb el Pla d’Actuació Municipal (PAM) dins l’àmbit “Barberà saludable, verda i amable”, i especialment amb l’eix estratègic d’avançar en la transició ecològica i la sostenibilitat mediambiental per fer front al canvi climàtic.

Concretament, respon a l’objectiu específic 2: apostar per un model de ciutat d’emissions netes, i a l’acció 103: continuïtat amb la instal·lació d’energia solar fotovoltaica en els edificis municipals per a l’autoconsum compartit.

 

 

 

