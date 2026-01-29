Fins a 200 de llars molletanes es podran beneficiar dels excedents d’energia que generen les instal·lacions solars municipals. Al llarg d’aquest 2026, sortirà una convocatòria pública on les persones interessades podran inscriure's. L'adjudicació es farà per sorteig.
Al desembre es va aprovar l’Ordenança reguladora de la compartició d’excedents fotovoltaics amb la ciutadania, un pas endavant en la transició energètica local que permetrà a l’Ajuntament compartir part de l’energia que generen les seves instal·lacions solars amb les llars del municipi.
Aquesta iniciativa farà possible que la ciutadania pugui beneficiar-se directament de l’energia renovable produïda a les cobertes i equipaments municipals. Al llarg de l’any 2026 es publicarà una primera convocatòria pública, oberta a totes les persones interessades, que podran inscriure-s’hi. L’adjudicació es farà mitjançant sorteig.
En aquesta primera fase, es compartiran un total de 60 kW de potència, a raó d’1 kW per cada sol·licitant. D’acord amb la normativa vigent, serà necessari el pagament d’una taxa, regulada en una ordenança fiscal que també ha estat aprovada. Tot i això, l’estalvi estimat a la factura elèctrica serà superior a l’import de la taxa, si bé l’estalvi exacte dependrà del contracte que cada beneficiari tingui amb la seva comercialitzadora.
Per la regidora de Transició Energètica, Marina Escribano Maspons, "aquest és un pas important en la construcció d’una comunitat energètica a Mollet i en la conscienciació de la ciutadania cap a la transició energètica, apostant per un model basat en les energies renovables".
La participació en aquest sistema no requereix disposar d’una instal·lació solar pròpia, ja que la compartició de l’energia és virtual i s’aplica directament a través de la factura de la llum. A cada persona beneficiària se li assignarà l’energia que generi la seva petita “part” de les instal·lacions solars municipals.
L’objectiu final del projecte és arribar a 200 llars beneficiàries, motiu pel qual les convocatòries s’aniran ampliant de manera progressiva en períodes success