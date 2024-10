El nou servei capdavanter s’emmarca en el pla Clima. S’iniciarà amb una prova pilot en dues instal·lacions fotovoltaiques, la de la pèrgola de la ronda de Dalt, situada al passeig de la Vall d’Hebron i la pèrgola de la plaça d’Alfonso Comín.

Entre les dues pèrgoles fotovoltaiques es podrà donar servei a 86 consumidors, pel procés de concurrència pública, i es reservaran 41 usuaris de llars amb vulnerabilitat. La previsió és que les llars que facin ús d’aquest servei puguin estalviar al voltant dels 100 i els 150 euros anuals en la factura d’electricitat.

El servei d’autoconsum compartit té associat un preu públic de 70 euros anuals per cada 500 watts d’energia compartida, bonificat al 100% en els casos de les llars amb vulnerabilitat.

Vols consumir energia solar a casa, però no tens plaques fotovoltaiques?



Impulsem un servei pioner per compartir amb la ciutadania l'energia solar generada a l'espai públic.



T'expliquem com funcionarà. #PlaClimahttps://t.co/68JOLudl1E pic.twitter.com/VpU6cry6gT