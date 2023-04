El resultat de la Cimera Social serà un document de propostes per enfrontar la situació de sequera, que esdevindrà estructural en el futur pròxim pel context climàtic.

Diverses entitats ambientals i socials han convocat la Cimera Social per la Sequera. Les entitats van des d'entitats d'ens locals com l'Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), entitats ecologistes com Aigua és Vida, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Plataforma en Defensa de l’Ebre, Grup de Defensa del Ter, i en defensa de l'aigua com Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica a l’AMB, Aigua és Vida Girona, Taula del Llobregat, Taula de l’Aigua Terrassa.

Al comunicat de convocatòria de les entitats es lamenta que "La classe política no ha demostrat estar a l’altura de la greu situació de sequera meteorològica i escassetat hídrica que pateix el país. És imprescindible que el debat sobre la sequera no es limiti a les sancions i, menys encara, que s’utilitzi la sequera per interessos partidistes a tan sols un mes de les eleccions municipals."

També es demana una major transparència en l’aplicació del decret de sequera, accés a la informació i espais de coproducció amb els moviments socials i ambientals en defensa de l’aigua.

A la Cimera Social proposen treballar per presentar propostes consensuades per afrontar un dels reptes més importants del país i promoure una nova cultura de l’aigua.

La situació actual de sequera no és un fenomen excepcional en el clima mediterrani. Les dinàmiques climàtiques, juntament amb la manca d’una correcta gestió de l’aigua, produeixen aquestes situacions de manera recurrent. Tanmateix, l’emergència climàtica fa que aquests episodis es tornin més freqüents i intensos a mesura que passen els anys.