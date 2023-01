Els horts comunitaris de Granollers reben planter de varietats locals

Llavors de sempre és una iniciativa del Banc de Llavors del Vallès Oriental i Parc Estudi, centre de formació orientat al desenvolupament del coneixement, promoció social i coeducació. Consisteix a acostar les varietats locals d’hortalisses als horts comunitaris de Granollers i comarca que ho vulguin. El Banc de Llavors selecciona i facilita les llavors i els materials necessaris per a fer el planter que els alumnes de la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida, un recurs de formació dirigit a alumnes de 3r i 4t d’ESO que presenten unes carències educatives especials) de Parc Estudi sembren i cuiden a l’hivernacle que disposen a l’Espai Congost.

Aquests dies, i en diversos torns, representants dels horts comunitaris visiten l’Espai Congost on l’alumnat de la UEC els fa una presentació de les varietats que s’enduran i sobre el procés d’elaboració del planter. Aquest dimarts al matí, per exemple, hi han anat alumnes de les escoles Educem, Salvador Espriu i Pereanton que tenen un projecte d’hort al centre.

Montse Duran, mestra de primària de l’escola Educem, ha explicat que «fem un projecte de jardineria i tenim un hort on la canalla participa, planta i veu evolucionar i créixer la collita. És una manera de treballar manipulativament i fer-los participar d’unes tasques a les que no estan acostumats».

Aquest any cada safata conté diferents varietats locals, difícils de trobar de Ceba Cornet, Espinac Gegant d’Hivern, Enciam del Sucre, Pèsol del Ganxo, Fava Reina Mora i Coriandre. Totes de llavors provenen de la cooperativa les Refardes.

La majoria d’aquests horts comunitaris que participen en aquesta iniciativa són de centres educatius de Granollers i comarca, però també n’hi ha d’entitats de caràcter social o ambiental.

El Banc de Llavors del Vallès Oriental

El Banc de Llavors del Vallès Oriental es va crear l’any 2014 i té la seu al Museu de Ciències Naturals de Granollers. És un projecte de diferents ens de la comarca que col·laboren amb l’objectiu de preservar, catalogar, recuperar i difondre l’agrobiodiversitat del territori, i contribuir a que les varietats locals cada cop siguin més presents al mercat. Promou diverses activitats de recuperació, custòdia i cessió de llavors, recerca i caracterització de varietats locals, i activitats de divulgació.