Fotos: @Mario Gascón. Ajuntament de Lleida.

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Lleida ha acollit l’acte de presentació dels projectes ambientals d’onze dels seixanta centres educatius de la ciutat que desenvolupen accions en el marc del programa Escoles Sostenibles de Lleida (abans conegut com a Agenda 21 Escolar) per al curs 2023/2024.

Sota el lema “Desitjos i accions per a la sostenibilitat de Lleida”, l’alumnat i equip docent realitzen, durant el curs escolar, iniciatives vinculades amb el consum conscient, el foment de la biodiversitat a l’entorn escolar, l’estalvi energètic i d’aigua, entre altres.

El programa Escoles Sostenibles de Lleida dona suport al desenvolupament d’aquests projectes, tant pel que fa a la formació, com al seguiment de les iniciatives. Tot plegat, amb l’objectiu de conscienciar, establir estratègies i dinàmiques de treball en el seu dia a dia per tal que redueixin l’impacte ambiental de cada centre i del seu entorn més proper.

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa i de la 4a tinenta d’alcalde i regidora de Bon Govern i Polítiques Feministes, Carme Valls. L’alcalde ha felicitat a tots els centres educatius per continuar, un any més, amb els seus projectes sostenibles i de conscienciació ambiental. En aquest sentit, Larrosa ha destacat la importància del programa Escoles Sostenibles de Lleida, ja que “posa el focus en fer pedagogia ambiental en les primeres etapes educatives, garantint que l’alumnat creixi amb aquesta conscienciació”. Altrament, l’alcalde ha encoratjat a l’alumnat a traslladar els seus coneixements en l’àmbit familiar perquè “totes i tots apliquem en el dia a dia accions per a l’estalvi energètic, el reciclatge o la compra de productes de proximitat”.

En paral·lel, cadascun dels centres ha presentat els seus respectius projectes ambientals, han signat els seus diplomes de compromís i han aportat -penjant de forma simbòlica- les targetes amb els seus desitjos i compromisos per una Lleida més sostenible, en uns arbres instal·lats al saló de plens.

L’acte de signatura vol simbolitzar la implicació de cada centre en desenvolupar el seu projecte ambiental, i el compromís de l’Ajuntament de Lleida, representat pel seu alcalde, de donar-los suport en aquest procés d’aprenentatge i sensibilització cap als valors de la sostenibilitat.

Enguany, Escoles Sostenibles de Lleida compta amb la participació de 60 centres educatius, dels quals 10 són escoles bressol municipals o llars d’infants, 24 centres d’educació primària, 2 instituts-escoles, 10 col·legis concretats, 10 centres d’educació secundària i 4 centres d’educació especial. Per aquests centres, Escoles Sostenibles de Lleida ofereix un marc de treball conjunt i suport en les diferents temàtiques dels projectes ambientals. Aquests projectes posen el focus en la sensibilització de la comunitat educativa sobre consum conscient i residu zero, l’aprenentatge vivencial amb els horts i el compostatge a l’escola, el canvi d’hàbits per un estalvi d’aigua i energètic o la sensibilització i l’impuls d’accions positives per a la renaturalització i el foment de la biodiversitat a les escoles, entre altres temes.

Quin gran matí 11 centres educatius de #Lleida han signat el seu compromís amb la sostenibilitat en un acte al saló de plens de @paerialleida #escolessostenibleslleida #escolessostenibles #escolesXESC pic.twitter.com/pkNjESuwH6 — Lleida en verd (@lleidaenverd) November 8, 2023

PROJECTES DELS CENTRES EDUCATIUS

ESCOLA FREDERIC GODÀS: Projecte amb diverses temàtiques d’hort, mobilitat, consum conscient i coneixement dels espais naturals propers.

ESCOLA MAGÍ MORERA I GALÍCIA: Continuen amb els horts d’educació infantil i potenciaran la col·laboració amb els altres cicles de l’escola per donar continuïtat a l’alumnat que canvia a l’etapa de primària i així ampliar els seus coneixements sobre l’hort i compostatge a l’escola.

ESCOLA MINERVA: El nou centre treballa en projectes de reciclatge i esmorzars saludables i, en paral·lel, la creació d’un hort i zona de plantes aromàtiques.

ESCOLA PRÍNCEP DE VIANA: Projectes al voltant de conscienciació sobre residus i la prevenció així com el treball a l’hort amb palets.

ESCOLA RIU SEGRE: Projectes d’hort escolar, estudis de plantes i llavors i foment del consum responsable i esmorzars saludables per reduir envasos de brioixeria industrial i ús de carmanyola.

COL·LEGI EL CARME: Projecte que fomenta l’aprenentatge de l’alumnat amb el treball de l’hort a l’escola, la cura del galliner, el consum i estudi de la fruita de Lleida o la revegetació d’escocells.

INSTITUT CASTELL DELS TEMPLERS: Continuen amb el seu projecte de caixes niu al turó de Gardeny, així com amb altres de mobilitat sostenible, hort i biodiversitat.

INSTITUT LA MITJANA: Projectes de gestió interna de residus, creació de xarxa de biodiversitat i foment de la microfauna i flora al·lòctona al pati a la iniciativa “Oasi de biodiversitat”.

CEE AREMI: Adaptació d’espais i racons a les necessitats de l’alumnat. Elaboració de racons sensorials amb plantes aromàtiques per afavorir un espai co-educatiu.

COL·LEGI SANT JAUME LES HEURES: Reducció dels embolcalls, participació en cens municipal de cigonyes i increment de la biodiversitat al pati. Tot plegat, per contribuir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

ESCOLA JOAN MARAGALL: Projectes d’estudi i d’increment de la biodiversitat al pati, amb espais per a la fauna i flora.