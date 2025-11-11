Els ajuntaments demanaran recursos al Govern espanyol i a les autonomies per la recollida i tractament de l'amiant

Font: Ajuntament de Montmeló

11/11/2025 - 08:26

La Comissió de Polítiques d'Aigua, Medi Ambient i Economia Circular de la FEMP, reunida dimarts 4 de novembre a Montmeló, també ha abordat el tractament d'altres fraccions de residus urbans.

La Comissió de Polítiques d'Aigua, Medi Ambient i Economia Circular proposarà a la Junta de Govern de la federació la petició d'ajuts al Govern espanyol i a les comunitats autònomes per a la recollida i el tractament dels residus d'amiant que encara romanen a ciutats i municipis del nostre país.

El president d'aquesta comissió, Conrado Íscar, ho ha assenyalat així en finalitzar la reunió mantinguda a Montmeló, en què s'ha abordat el tractament de diferents fraccions de residus urbans. En el cas de l'amiant, aquest material encara persisteix en diverses infraestructures. La Llei 7/2022 estableix per als ajuntaments l'elaboració d'un cens d'instal·lacions i emplaçaments amb aquest material i un calendari per retirar-lo, tal com ha recordat el també president de la Diputació de Valladolid.

L'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, amfitrió de la trobada, ha incidit igualment en la necessitat de demanar ajudes d'altres administracions i ha explicat que l'amiant d'instal·lacions de titularitat pública ha d'estar retirat abans del gener del 2028. El tractament, ha afegit, és complex i representa un cost elevat.

A l'ordre del dia de la reunió de dimarts 4 de novembre s'han conegut les actuacions en el marc dels convenis que la FEMP manté amb Ecovidrio i Ecoembes per a la recollida i tractament de residus de vidre i d'envasos i embalatges. També s'han donat a conèixer les noves actuacions de l'SCRAP de residus de tèxtil i calçat i l'informe del projecte pilot; i s'han analitzat qüestions relacionades amb el tractament de l'aigua i el conveni de la federació amb AEAS.

 

 

Municipis: 
Vallès OrientalMontmeló
Etiquetes: 
amiant
Categories: 
Reciclatge/Residus

