L’Ajuntament de Barcelona té a punt un pla per gestionar el verd de la ciutat quan s’entri en fase d’emergència per la sequera, una situació que es preveu que es produeixi durant la segona quinzena de gener. El consistori mobilitzarà 250 operaris que treballaran en tres torns -matí, tarda i nit. Aquests equips es dedicaran a regar a mà i amb aigua freàtica alguns dels espais verds que fins ara es regaven amb aigua potable, que representen el 80 % del total.

El reg manual i l’aigua freàtica serà selectiu i no arribarà a tot arreu.

La previsió municipal és prioritzar aquells “espais més sensibles” i l’arbrat, que és “el que més preocupa en aquests moments”. Així, prevaldrà el reg de l’arbrat viari i les palmeres per motius tant de seguretat com de paisatge i de valor ambiental; també els carrers i les grans avingudes arbrades com la Diagonal o el passeig de Sant Joan; i l’arbrat de parcs emblemàtics i històrics com el Roserar de Cervantes, els Jardins de Costa i Llobera o el Laberint d’Horta.

El consistori recorda que es tracta d’un reg de supervivència i que, per tant, l’afectació al verd de la ciutat serà global. “Tots els espais tindran menys aigua i, en alguns casos, dependran exclusivament de la pluja“, alerten. El que sí que s’està estudiant és una distribució equitativa del reg per preservar espais de verd a tot el territori.

L’Ajuntament pren aquesta decisió perquè el reg amb aigua potable quedarà prohibit en entrar en fase d’emergència. Tot i això, la Generalitat va anunciar a mitjans de desembre que es permetria que es seguissin regant els arbres públics amb aigua freàtica perquè no morin. A més, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) considera no potable i no potabilitzable l’aigua freàtica de Barcelona, de manera que no és aprofitable com a aigua de boca.

Restriccions als domicilis en la fase 3

Pel que fa al consum domèstic d’aigua, l’entrada en la fase d’emergència no implicarà cap canvi a Barcelona. El consum en la fase 1 i 2 d’emergència queda limitat a 200 litres i 180 litres per habitant i dia, una xifra superior al consum actual a la ciutat, que és de 173 litres per habitant i dia. En canvi, si s’arriba a la fase 3 d’emergència, quan el consum queda limitat a 160 litres, sí que s’hauran de prendre mesures als domicilis.

