El consistori intercanviarà informació i crearà una taula de coordinació amb l’organització ecologista que ha aconseguit que la UE es negui a estudiar cap ampliació de la infraestructura mentre no es corregeixin les afectacions de l’anterior ampliació
L’Ajuntament del Prat de Llobregat i DEPANA, l’entitat ecologista degana en la defensa del Delta del Llobregat, estrenyen llaços en contra de la proposta d’ampliació de l’aeroport. L’alcaldessa de la ciutat, Alba Bou Jordà, i el president de l’entitat, Josep Maria Carrera Alpuente, han signat un conveni per intercanviar informació, crear un grup de treball conjunt, i finançar actuacions contra unes propostes d’ampliació que, han coincidit en destacar, estan molt lluny de ser una cosa feta, com volen fer creure les postures ampliacionistes.
L’acord ha de permetre, en primer lloc, intercanviar les dades i informació sobre l’impacte ambiental que ha tingut i encara té l’anterior ampliació de la infraestructura aeroportuària. Així, tant l’Ajuntament com DEPANA consideren que s’ha de continuar treballant per aconseguir la restauració dels hàbitats malmesos ja en la darrera ampliació de l’aeroport de 1999. Convé recordar que la Comissió Europea ha expressat que no estudiarà cap proposta d’ampliació abans que es resolgui la seva exigència a l’Estat espanyol de protegir més i millor el Delta i corregir aquest impacte negatiu.
Una nova ampliació, adverteix el conveni, no faria més que deteriorar encara més els espais protegits i tindria una afectació directa als hàbitats, a les espècies i a les aigües de l’aqüífer superficial. A més a més, l’increment de vols portaria associat un increment clar en emissions de gasos d’efecte hivernacle i, per tant, afectaria directament a la contaminació atmosfèrica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El conveni signat avui recorda que això és totalment incompatible amb la Llei Catalana del Canvi Climàtic (llei 16/20174 d’1 d’agost) que estableix l’obligació de la Generalitat de fixar uns pressupostos de carboni on s’han de recollir les emissions màximes dels diferents sectors econòmics l’any 2030 i la Directiva de la UE 2027/2881, que fixa nous límits més restrictius als contaminants de l’aire.
El conveni també preveu accions de divulgació sobre els espais naturals protegits
Finalment, l’acord també preveu la col·laboració entre l’Ajuntament i DEPANA per crear totes aquelles accions que permetin treballar per la restauració i protecció dels espais naturals del delta del Llobregat. Aquestes accions es traduiran en l’organització d’actes de divulgació o campanyes de promoció de la conservació i restauració dels espais naturals protegits.