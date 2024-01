Aquest estiu començarà l’aplicació del Pla Clima Escola Barcelona, una iniciativa municipal per climatizar les escoles que té un objectiu doble: d’una banda, assegurar la qualitat de l’aire i el confort tèrmic de l’alumnat i els professionals dels centres educatius, tant en els mesos calorosos com en els freds, propiciant un entorn de benestar per a l’educació i l’aprenentatge.

D’altra banda, el nou pla contribuirà a la descarbonització i la reducció d’emissions contaminants, l’estalvi energètic i la sostenibilitat dels centres educatius, fonamentalment mitjançant la instal·lació d’equips d’aerotèrmia i plaques fotovoltaiques. Aquests nous sistemes transformaran els centres educatius en productors d’energia, afavorint l’autoconsum i implicant la comunitat educativa i l’alumnat en la lluita contra l’emergència climàtica. L’excedent energètic també servirà per abastir altres equipaments municipals.

Es calcula que 55.519 alumnes es beneficiaran d’aquestes actuacions i que s’estalviaran més d’1,1 milions d’euros en consum energètic.

Un projecte en dues fases d’execució

El Consorci d’Educació de Barcelona serà l’encarregat d’executar el projecte, finançat parcialment per la taxa turística, que preveu una inversió de 13,7 milions d’euros el 2024 i 17 milions d’euros anuals fins al 2029.

Les dues fases d’execució són les següents:

Primera fase (2024-2026): priorització de 84 centres on s’han detectat necessitats urgents: impacte d’altes temperatures, contaminació acústica i atmosfèrica, orientació de l’edifici, característiques de la construcció i entorn urbà on s’ubica.

Segona fase (2027-2029): implantació en els 86 centres restants.

Els 170 equipaments que s’inclouen en el pla són tots els centres municipals sobre els quals l’Ajuntament té competències en matèria de manteniment i reformes (escoles de primària, instituts municipals i escoles d’educació especial), als quals s’afegeixen els instituts escola de la ciutat, tot i que la competència és compartida amb la Generalitat.

El pla està pendent de l’aprovació del Ple municipal i se sotmetrà a votació durant la propera sessió, el 26 de gener.

Primeres actuacions del 2024

Els primers centres a adaptar-se al Pla Clima Escola Barcelona seran aquests 24 equipaments:

Ciutat Vella: escoles Drassanes i Mediterrània

L’Eixample: escoles Fructuós Gelabert, Encants, Els Llorers, Fort Pienc i Mallorca

Les Corts: Escola Anglesola

Sarrià – Sant Gervasi: CEE Municipal Vil·la Joana

Gràcia: escoles Josep Maria de Segarra i L’Univers

Horta-Guinardó: CEE La Ginesta

Sant Andreu: equipament antiga Escola Ramón y Cajal i escoles Can Fabra, Eulàlia Bota, Ignasi Iglésias i La Maquinista

Sant Martí: escoles Fluvià, La Mar Bella, L’Arc de Sant Martí, Pere IV, Provençals, Sant Martí i La Llacuna del Poblenou

Entre les actuacions, que es duran a terme principalment durant l’estiu, aprofitant l’aturada lectiva, destaquen:

La instal·lació de plaques fotovoltaiques

La instal·lació d’equips d’aerotèrmia

La retirada dels sistemes de calefacció amb gas

Treballs a l’exterior dels edificis

Els equips municipals estan treballant en la reorganització dels casals d’estiu que es duen a terme en aquests centres per minimitzar l’impacte dels treballs mitjançant la derivació de les activitats a altres equipaments propers.