El Parc Natural de Montsant ha alliberat més d’un centenar de tortugues mediterrànies (Testudo hermanni hermanni) en el marc del programa de reintroducció d’aquesta espècie al Parc, en marxa des de 2005 amb la col·laboració del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i el suport de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.



L’objectiu és aconseguir una població estable i viable al Parc, d’entre 10.000 i 20.000 exemplars de tortuga mediterrània. Es tracta d’una espècie altament amenaçada per la pèrdua d’hàbitats que a la península Ibèrica només es troba a Catalunya i el País Valencià. Fins ara, en el marc d’aquest programa de reintroducció s'han alliberat al parc prop de 4.000 tortugues. L’última vegada, fa un any, se’n van alliberar prop d’una cinquantena.

Les tortugues que s’han alliberat aquest 6 de novembre són exemplars adults entre 30 i 60 anys. La majoria han estat cedides pel centre de recuperació de fauna salvatge GOB Menorca en el marc de la col·laboració vigent amb el Parc Natural de Montsant. Les altres tortugues que s’han deixat anar provenen del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC).

Per a facilitar el seu seguiment, tots els exemplars es podran identificar mitjançant un codi i fotografies que mostren els dibuixos de la closca de cada exemplar que són exclusius per a cada individu i inalterables en edat adulta.





Una espècie amenaçada d’extinció

La tortuga mediterrània té una de les distribucions geogràfiques més reduïdes d’Europa Occidental, amb poques poblacions i pocs exemplars. A tot l’Estat, només viu a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.

L’espècie està greument amenaçada d’extinció a conseqüència de la destrucció del seu hàbitat per incendis forestals, sobretot, i per la captura il·legal per ser destinades al mercat de mascotes.



El seu futur a Catalunya passa per la conservació de l'única població natural present al Paratge Natural de l’Albera i per la creació de noves poblacions dins l’àrea de distribució històrica i potencial de l’espècie, amb l’objectiu d’establir una xarxa d’espais que li serveixin de refugi.