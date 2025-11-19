Les ciutats acullen el 45% de la població mundial i les megaciutats continuen creixent
Les ciutats acullen el 45% de la població mundial i les megaciutats continuen creixent, segons un informe de l'ONU. Djakarta (Indonèsia) és actualment la ciutat més poblada del món, amb gairebé 42 milions d'habitants, seguida de Dhaka (Bangladesh) amb gairebé 40 milions, i Tòquio (Japó) amb 33 milions.
Foto: Djakarta, Indonesia, Pexels / Tom Fisk.
El món s'està tornant cada cop més urbà, i les ciutats acullen ara el 45% de la població mundial de 8.200 milions, segons el World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results, publicat pel Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides (UN DESA).
El nombre de persones que viuen a les ciutats s'ha més que duplicat des del 1950, quan només el 20% dels 2.500 milions de persones del món vivien a les ciutats. De cara al 2050, es preveu que dos terços del creixement de la població mundial es produeixin a les ciutats i la major part del terç restant a les poblacions.
El nombre de megaciutats, zones urbanes amb 10 milions o més d'habitants, s'ha quadruplicat, passant de 8 el 1975 a 33 el 2025. Més de la meitat d'aquestes (19) es troben a Àsia.
Djakarta (Indonèsia) és ara la ciutat més poblada del món, amb gairebé 42 milions d'habitants, seguida de Dhaka (Bangladesh) amb gairebé 40 milions i Tòquio (Japó) amb 33 milions. El Caire (Egipte) és l'única ciutat no asiàtica entre les deu primeres. Es preveu que el nombre de megaciutats augmenti a 37 el 2050, i es preveu que ciutats com Addis Abeba (Etiòpia), Dar es Salaam (República Unida de Tanzània), Hajipur (Índia) i Kuala Lumpur (Malàisia) superin la marca dels 10 milions.
Malgrat la importància de les megaciutats, l'informe conclou que les ciutats petites i mitjanes acullen més persones que les megaciutats i estan creixent a un ritme més ràpid, especialment a l'Àfrica i a Àsia. De les 12.000 ciutats analitzades, el 96% tenen menys d'un milió d'habitants i el 81% menys de 250.000. Les noves dades mostren que el nombre total de ciutats a tot el món es va més que duplicar entre el 1975 i el 2025, i les projeccions indiquen que, el 2050, el nombre de ciutats a tot el món podria superar les 15.000, i la majoria tenen poblacions inferiors a 250.000.
L'informe també destaca els patrons de creixement divergents de les ciutats. Mentre que moltes ciutats continuen expandint-se, d'altres experimenten un descens de la població. Cal destacar que la població d'algunes ciutats s'està reduint fins i tot a mesura que creix la població dels seus països, mentre que d'altres creixen malgrat el descens de la població nacional. La majoria de les ciutats en declivi tenien menys de 250.000 habitants el 2025, amb més d'un terç ubicats a la Xina i el 17% a l'Índia. No obstant això, algunes ciutats molt grans, com ara Ciutat de Mèxic (Mèxic) i Chengdu (Xina), també han experimentat disminucions de població.
Les ciutats, definides com a agrupacions de població d'almenys 5.000 habitants i una densitat d'almenys 300 persones per quilòmetre quadrat, són el tipus d'assentament més comú en 71 països tan diversos com Alemanya, l'Índia, Uganda i els Estats Units. Tenen un paper vital en la connexió de les zones rurals i les ciutats, oferint serveis essencials i donant suport a les economies locals.
Les zones rurals continuen sent el tipus d'assentament més comú en 62 països actualment, en comparació amb els 116 del 1975. Es preveu que aquest nombre disminueixi encara més fins a 44 països el 2050. Els assentaments rurals encara dominen en alguns països d'Europa, com ara Àustria, Bulgària, Finlàndia i Romania, així com en nombrosos països de l'Àfrica subsahariana, com ara la República Centreafricana, el Txad, Eswatini, Moçambic i Zàmbia, entre d'altres. L'Àfrica subsahariana és l'única regió on les poblacions rurals han continuat creixent significativament, i s'espera que la regió representi gairebé tot el creixement futur de la població rural.
«A mesura que els governs es reuneixen a la COP30 per avançar en els compromisos climàtics mundials, les Nacions Unides subratllen el paper fonamental de la urbanització en l'impuls del desenvolupament sostenible i la resiliència climàtica en tots els tipus d'assentaments», va dir Li Junhua, sotssecretari general de les Nacions Unides per a Afers Econòmics i Socials. «La urbanització és una força definidora del nostre temps. Quan es gestiona de manera inclusiva i estratègica, pot desbloquejar vies transformadores per a l'acció climàtica, el creixement econòmic i l'equitat social. Per aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat, els països han d'adoptar polítiques nacionals integrades que alineïn l'habitatge, l'ús del sòl, la mobilitat i els serveis públics a les zones urbanes i rurals».
El resum dels resultats de World Urbanization Prospects 2025 proporciona una base de proves fonamental per als responsables polítics, els planificadors i els investigadors que treballen per donar forma a futurs urbans sostenibles, inclusius i resilients. Aquesta edició també introdueix importants innovacions metodològiques. Per primera vegada, integra el grau d'urbanització , un enfocament geoespacial harmonitzat que proporciona projeccions per a tres categories d'assentaments: ciutats, pobles i zones rurals. Aquest nou enfocament millora la comparabilitat internacional i ofereix una comprensió més matisada de les tendències d'urbanització.
La revisió del 2025 també amplia significativament la cobertura geogràfica. El llindar mínim de població per a les ciutats s'ha reduït de 300.000 a 50.000 habitants, cosa que ha comportat un augment del nombre de ciutats analitzades a més de 12.000. A més de les estimacions de població, aquest nou enfocament basat en quadrícules proporciona dades de superfície terrestre i superfície construïda per a cada tipus d'assentament, oferint una visió més completa del desenvolupament urbà.
Tots els materials relacionats amb les Perspectives d'Urbanització Mundial 2025, incloent-hi l'informe resum i el conjunt de dades complet, estan disponibles a population.un.org.