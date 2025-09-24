Aquestes emissions equivalen a les que generarien 1,7 milions de turismes que fessin trajectes similars als que es fan en transport públic.
Coincidint amb el Dia Mundial sense Cotxes, tant el web com l’aplicació de TMB estrenen una funcionalitat que quantifica el diòxid de carboni (CO₂) generat en cada trajecte de transport públic i l’equivalent en vehicle privat. Per exemple, els viatges fets en metro i bus de TMB durant el 2024 suposarien 430.000 tones de CO₂ en mitjans privats.
El transport públic és clau per reduir les emissions de CO₂ que és un dels principals causants del canvi climàtic. Els desplaçaments que es fan en bus i metro cada dia estalvien l’emissió d’1,6 tones d’aquest gas contaminant. Aquestes emissions equivalen a les que generarien 1,7 milions de turismes que fessin trajectes similars als que es fan en transport públic.
En el dia mundial sense cotxes, TMB posa en marxa una nova funcionalitat a la seva web i App que, a partir d’ara, mostraran les emissions de CO₂ de cada trajecte fet en transport públic i l’equivalent d’emissions si es fes en vehicle privat. Si ens fixem en la xifra anual, el 2024, si tots els viatges que s’han fet amb la xarxa de metro i bus de TMB s’haguessin fet en vehicle privat, s’haurien generat 430.000 tones d’emissions de CO₂ més. I per la pròxima Diada de la Mercè -si hi ha un nombre similar de passatgers- l’ús de les xarxes de metro i bus de TMB evitaran gairebé una tona d’emissions de CO₂.
A la xifra de les més de 430.000 tones no emeses s’hi ha arribat des del supòsit que els 684 milions de validacions de passatgers l’any 2024 no s’haguessin produït i que aquests usuaris i usuàries haguessin viatjat en vehicle privat (prenent les emissions d’un turisme dièsel mitjà com a referència).
La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha assenyalat que “el metro i els autobusos de TMB generen un estalvi d’emissions molt important que mostra com el transport públic és clau per a la lluita contra el canvi climàtic”. Per això ha instat la ciutadania “a fer ús del transport públic per seguir avançant en una mobilitat sostenible a Barcelona”. A més, Bonet ha agraït “la tasca dels i les professionals de TMB que cada dia actuen per garantir el dret a la mobilitat de les persones, reduint l’impacte ambiental que aquesta mobilitat té per a la nostra ciutat”.
L'Ajuntament de Barcelona treballa per reduir la dependència del vehicle privat a Barcelona, amb l'impuls al transport públic i la generació de més i millors espais per als vianants. Vuit de cada deu desplaçaments que es fan avui a Barcelona són en algun mode de transport sostenible (transport públic, a peu, bici o VMP), i l'Ajuntament de Barcelona treballa en un nou Pla de Mobilitat Urbana que incrementi aquesta xifra, especialment en aquells desplaçaments laborals. En aquest sentit, les polítiques de mobilitat dels pròxims anys hauran de permetre reduir l’ús del cotxe en un 25% en aquest àmbit, amb el transvasament de 250.000 desplaçaments laborals, sobretot de connexió, del vehicle privat al transport públic.
25% de la flota de bus de zero emissions
TMB continua treballant per fer compatible la millora del servei amb la reducció de les emissions, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030. Una de les mesures més significatives és l’esforç de descarbonització de la flota de bus, que pretén minimitzar l’impacte del transport en superfície sobre el medi ambient.
Des de finals del 2024, TMB ja compta amb el 25% de vehicles de zero emissions a la seva flota, amb 46 vehicles d’hidrogen i 196 busos totalment elèctrics en servei. El febrer del 2025 es va llençar una nova licitació per comprar 19 vehicles articulats (de 18 metres) elèctrics de càrrega nocturna que arribaran durant el 2026 i substituiran vehicles que ara estan en circulació i que aniran arribant al final de la seva vida útil.
En paral·lel a la licitació dels nous vehicles elèctrics, TMB ha adjudicat la compra dels primers 18 vehicles elèctrics de doble pis per al servei del Barcelona Bus Turístic i 5 minibusos elèctrics per al servei de Bus del Barri. De fet, en aquest cas ja s’han fet les proves amb els prototips d’ambdós tipus de vehicles i només falta la formalització del contracte i es preveu que els vehicles definitius arribin a finals d’aquest any.