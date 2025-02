Foto: Aigua és vida a X

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el Dictamen per a l’impuls dels Recursos Hídrics Alternatius a l’Aigua Potable. La sequera és un dels motius pels quals el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat demana a l’Ajuntament la promoció i regulació dels Recursos Hídrics Alternatius (RHA) a l’aigua potable com poden ser les aigües grises, pluvials i regenerades.

El Consell Ciutadà reclama a l’Ajuntament que assumeixi el context d’escassetat hídrica, que té a veure amb el desajust entre la demanda i l’aigua disponible, i que s’està cronificant i és independent de l’estat de sequera pluviomètrica. “El pes del consum d’aigua a Barcelona respecte al total del territori català ha de fer que l’Ajuntament lideri polítiques d’estalvi i gestió de la demanda”, afirmen.

Entre els canvis normatius que es proposen, destaquen les esmenes a l’Ordenança reguladora dels sistemes d’aprofitament d’aigües grises que previsiblement s’aprovarà aquest 2025. El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat demana introduir mesures de promoció d’estalvi obligatòries per a tots els edificis, com poden ser airejadors, reguladors de pressió i vàters de doble descàrrega. També demanen major ambició en la regulació de les aigües grises, i obligar a la instal·lació de sistemes de reutilització de grises a tots els edificis nous i grans rehabilitacions, amb independència del nombre d’habitatges i del consum d’aigua.

Per a la promoció dels RHA a la ciutat, el Consell insta al consistori a la creació d’una partida pressupostària específica per dur a terme pilots experimentals i prototips en sectors estratègics com poden ser els gimnasos, hotels i piscines. També demana bonificacions en taxes com la de clavegueram i línies de subvencions adreçades a la ciutadania, organitzacions i empreses.

El dictamen, que s'ha presentat el 4 de febrer en el Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, ha estat elaborat pel Grup de Treball de RHA a l’Aigua Potable del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona al llarg de l’any 2024.

Les entitats que formen part d’aquest grup són: Aigua és Vida, Aqua Resmat, Arda - gestió i estudis ambientals, Associació Aqua España, ATTA Permacultura, BO1 Arquitectes, Club Natació Atlètic Barceloneta, Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, DEPANA, Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Claror, GIXSU, grup municipal d’ERC, Huertos in the Sky, Leitat Technological Center, PIMEC, Posidonia Green Project, Societat Orgànica SCCL, Stenco, Terràtika, UGT de Catalunya i Wellecosystem. El dictamen ha comptat amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Barcelona Cicle de l’Aigua i Transports Metropolitans de Barcelona.

El Consell representa els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034, i preveu esdevenir promotor de noves estratègies d'implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.