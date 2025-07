Aprovada la primera ordenança d’aigües grises de Barcelona

El reaprofitament de les aigües grises se suma a la resta d’iniciatives municipals encaminades a reduir el consum d’aigua potable en l’àmbit domèstic. Una llar de quatre persones genera uns 200 litres d’aigües grises al dia que, en cas de disposar de sistema de reaprofitament, es podrien usar per omplir les cisternes dels vàters. Cada persona gasta de mitjana uns 35 litres d’aigua cada dia amb descàrregues de la cisterna.

D’aquesta manera l’Ajuntament de Barcelona continua desplegant el Pla de Recursos Hídrics Alternatius, donant compliment als objectius establerts al Pla per esdevenir una ciutat resilient als efectes del canvi climàtic. Amb la nova ordenança es fa un pas endavant per desplegar al màxim la competència municipal per reduir, amb l’ampliació de recursos hídrics alternatius, el consum d’aigua potable. La nova norma se sumarà a altres mesures que ja s’estan desenvolupant com l’ampliació de la xarxa d’aigua freàtica que permetrà disposar de més aigua freàtica per als serveis municipals, la neteja de carrers, el reg de parcs i jardins i la neteja del clavegueram.

La nova normativa estableix els criteris tècnics per aprofitar les aigües grises amb garantia de qualitat i de forma sostenible. Aquest sistema de reutilització haurà d’instal·lar-se en els següents casos:

- Edificis amb ús d’habitatge que tinguin 16 habitatges o més de nova construcció o en el cas de gran rehabilitació, sempre que hi hagi una substitució de l’edifici, malgrat que es pugui mantenir la façana o algun element estructural.

- Per a edificis de la resta d’usos sempre que tinguin un consum igual o superior a 595 m3 d’aigua l’any per a l’ompliment de les cisternes dels sanitaris, reg per degoteig i aigualeig i que pugui ser subministrada per les aigües grises tractades provinents de dutxes i banyeres. Siguin edifici de nova construcció o rehabilitacions que suposen una actuació global en tot l’edifici i que impliqui alguna de les següents actuacions: increment de volum o sostre edificable, increment del nombre d’unitats funcionals existents anteriorment, canvi d’ús principal, redistribució general d’espai o substitució de l’edifici encara que es mantingui la façana o algun element estructural. Queden exceptuats els centres hospitalaris, sanitaris, llars i equipaments sociosanitaris, escoles bressol o els edificis que ja preveuen l’ús d’aigua regenerada.

L’Ordenança permetrà estalviar uns 136.000 m³ d’aigua potable cada any al conjunt de la ciutat. En les llars, aquest estalvi és d’un 33% respecte al consum total d’aigua, assolint un estalvi de fins a 185 euros anuals. En total abastarà el 70% dels habitatges de nova construcció o grans rehabilitacions, el 100% dels hotels i prop del 90% de les instal·lacions esportives. Dona continuïtat al que ja es fa al districte de Gràcia i a l’àmbit del 22@ que, amb la seva MPGM, ja inclouen l’obligatorietat de desenvolupar aquests sistemes de reaprofitament en els nous edificis.

Per a l’elaboració del text inicial es va realitzar un procés participatiu entre els mesos de març i maig de l’any 2024. Hi van participar 570 persones que van fer 155 propostes, de les quals el 85% es van incorporar en el redactat. En el procés hi van participar agents tècnics, representants d’universitats i centres de recerca, professionals del sector, usuaris i usuaris i altres col·lectius interessats. Tanmateix, des de l’aprovació inicial de l’ordenança i la seva exposició pública, es van rebre 40 al·legacions de vuit entitats, de les quals, el 65% es van acceptar i el 7,5% es van acceptar parcialment.