El Palau de la Generalitat de Catalunya ha acollit l’acte de celebració del 25è aniversari del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), creat l’1 de desembre de 1998 com a òrgan d'assessorament estratègic del Govern de Catalunya en l'àmbit de la sostenibilitat.

L’acte ha comptat amb la presència del Dr. Gabriel Ferraté i Pasqual, de Ferran Rodés i Vila i de Ramon Roca i Enrich, els presidents que ha tingut el CADS des de 2000. També hi ha participat els quatre directors que ha tingut el CADS durant aquests vint-i-cinc anys, que han fet un balanç sobre la creació del consell i les seves aportacions a la sostenibilitat del país en una conversa amb la Dra. Puri Canals i Ventín, consellera del CADS que va participar en la creació del consell des del grup de treball sobre medi ambient dels debats Catalunya Demà (octubre 1997 – maig 1998). La conversa ha estat moderada per la meteoròloga Mònica Usart Rodríguez.

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, David Mascort i Subiranas, hi ha partcipat en la cloenda i ha destacat l’encert del govern en aquell moment al constituir-lo i la sort de poder comptar amb l’assessorament de persones expertes en sostenibilitat per a integrar-la transversalment en les polítiques, instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel Govern. Per això, va agrair la magnífica feina feta fins ara pel CADS i va remarcar la tasca que s’està fent a través de l’Aliança Catalunya 2030.

Per la seva banda, Ramon Roca i Enrich, actual president del CADS, ha apuntat que ”l’any 1998, en una decisió pionera en relació a països del seu entorn, el Govern de Catalunya va crear el CADS perquè l’assessorés en relació amb les polítiques i les actuacions amb incidència sobre el desenvolupament sostenible, amb una visió transversal, global, a llarg termini i independent. Va ser una decisió avançada i encertada, atès que durant aquests anys el CADS s’ha consolidat com una eina de país, un instrument al servei de les generacions presents però també –i sobretot– de les futures”.

L’acte ha comptat amb una conversa sobre els impactes del canvi climàtic i ambiental sobre la salut de les persones amb el Dr. Josep Maria Antó i Boqué, investigador d’ISGLOBAL, catedràtic emèrit de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra i co-president de The Lancet Countdown Europe. Aquest serà un dels àmbits de treball del CADS durant els dos propers anys.

En el transcurs de l’acte s’han pogut visualitzar vídeos de felicitació que han fet arribar diverses organitzacions que formen part de l’Aliança Catalunya, així com de les dues vicepresidències d de la xarxa europea de consells assessors en medi ambient i desenvolupament sostenible (EEAC), de la qual el CADS forma part des de 2004, i de Peter Schmidt, president de la sessió d'Agricultura, Desenvolupament Rural i Medi Ambient del Comitè Econòmic i Social Europeu.

Més de 150 persones hi han assistit, entre les quals diversos antics consellers del Govern de Catalunya, alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i representants del món acadèmic i professional, del món local i de la societat civil organitzada.