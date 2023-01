El 2022 es van registrar temperatures rècord a Europa i a tot el món

L'informe resumeix les temperatures de l'any passat i les concentracions de gasos d'efecte hivernacle i els esdeveniments climàtics i meteorològics significatius, mostra que es van batre diversos rècords de temperatura tant a Europa com a tot el món, mentre que altres esdeveniments extrems com la sequera i les inundacions van afectar grans regions.

L'estiu més càlid d'Europa

Europa va veure el seu estiu més calorós mai registrat (l'estiu més calorós anterior va ser el 2021) i diverses onades de calor prolongades i intenses van afectar parts de l'oest i el nord d'Europa. La tardor va ser la tercera més càlida registrada, només superada el 2020 i el 2006, mentre que les temperatures a l'hivern van ser al voltant d'1 °C per sobre de la mitjana. Per contra, les temperatures de primavera per al conjunt d'Europa van ser just per sota de la mitjana del període de referència 1991-2020. Pel que fa a les mitjanes mensuals, nou mesos es van situar per sobre de la mitjana, mentre que tres (març, abril i setembre) es van situar per sota de la mitjana. El continent va experimentar el segon juny més càlid mai registrat a uns 1,6 °C per sobre de la mitjana i el seu octubre més càlid, amb temperatures gairebé 2 °C per sobre de la mitjana.

Les temperatures a Europa durant tot l'any van ser les segones més càlides de la història, superades només el 2020, que van ser 0,3 °C més càlides que l'any passat. Tot Europa, amb l'excepció d'Islàndia, va tenir temperatures anuals superiors a la mitjana de 1991-2020. Les temperatures van ser més per sobre de la mitjana a la part occidental del continent, on diversos països van veure l'any més càlid registrat, mentre que la majoria d'altres van veure temperatures anuals als tres primers rànquings.

Rànquing de les temperatures de l'aire superficial de l'any 2022 per països durant el període des de 1950. Font de dades: ERA5. Crèdit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

La calor inusual a finals de primavera i estiu a Europa, combinada amb la manca de pluges, cels clars i sòls secs, va provocar condicions de sequera especialment a les parts del sud i el centre del continent. Molts països van informar d'impactes en l'agricultura, el transport fluvial i la gestió de l'energia. Les condicions extremadament seques també van provocar un augment del perill d'incendi que va provocar una activitat d'incendis inusualment alta al sud-oest d'Europa, especialment França i Espanya.

"El 2022 va ser un any més d'extrems climàtics a Europa i a tot el món. Aquests esdeveniments posen de manifest que ja estem experimentant les conseqüències devastadores del nostre escalfament mundial. Els darrers aspectes climàtics del 2022 de C3S proporcionen una evidència clara que evitar les pitjors conseqüències requerirà que la societat reduir urgentment les emissions de carboni i adaptar-se ràpidament al canvi climàtic", segons Samantha Burgess, directora adjunta de C3S.

Les mitjanes anuals de la temperatura de la superfície global estimada augmenten per sobre dels nivells de referència 1991–2020 (eix de l'esquerra) i 1850–1900 (eix de la dreta). El 2022 només és segons ERA5, la resta d'anys segons sis conjunts de dades diferents. Fonts de dades: ERA5 (C3S/ECMWF), JRA-55 (JMA), GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTempv5 (NOAA) i Berkeley Earth. Font: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

A nivell mundial, durant el 2022, el món va experimentar el cinquè any més càlid de la història, segons el conjunt de dades C3S ERA5. Fins ara, els anys més calorosos registrats a nivell mundial són el 2016, el 2020, el 2019 i el 2017, respectivament. Segons ERA5, la temperatura mitjana anual va ser 0,3 °C per sobre del període de referència de 1991-2020, la qual cosa equival a aproximadament 1,2 °C més que el període 1850-1900, que s'utilitza habitualment com a indicador de l'era preindustrial. Això fa que el 2022 sigui el vuitè any consecutiu amb temperatures superiors a 1 °C per sobre del nivell preindustrial.

Per al 2022, les temperatures van ser més de 2 °C per sobre de la mitjana de 1991-2020 a parts del nord de Sibèria central i al llarg de la península antàrtica. Les regions que van registrar l'any més càlid registrat inclouen grans parts d'Europa occidental, Orient Mitjà, Àsia Central i Xina, Corea del Sud, Nova Zelanda, el nord-oest d'Àfrica i la Banya d'Àfrica.

Registre de temperatures a les regions polars i als tròpics

Ambdues regions polars van veure episodis de temperatures rècord durant l'any 2022. Al març, l'Antàrtida va viure un període càlid intens amb temperatures molt per sobre de la mitjana. A l'estació de Vostok, a l'interior de l'Antàrtida oriental, per exemple, la temperatura informada va assolir els -17,7 °C, la més càlida mai mesurada en el seu rècord de 65 anys. Durant el setembre, les temperatures a Groenlàndia van ser 8 °C superiors a la mitjana amb dades de C3S que mostren que gairebé tot el país va experimentar temperatures mitjanes més altes que en qualsevol setembre des d'almenys 1979, associades a vents dominants del sud i sud-oest que eren més càlids del normal. . L'Antàrtida va experimentar condicions de gel marí inusualment baixes durant tot l'any, amb sis mesos d'extensió rècord o gairebé rècord de gel marí antàrtic durant el mes corresponent. Durant la segona meitat de febrer, l'extensió diària del gel marí antàrtic va assolir un nou mínim rècord, sense superar el mínim anterior assolit el 2017. Les extencions baixes del gel marí provenen principalment de condicions de gel marí per sota de la mitjana al mar de Weddell durant la major part de l'any. als mars de Ross i Amundsen fins a l'abril, i al mar de Bellingshausen a partir d'abril. A les regions tropicals i subtropicals, les temperatures extremadament altes abans del monsó al Pakistan i el nord de l'Índia van provocar onades de calor de primavera prolongades i temperatures màximes i mínimes rècord. El centre i l'est de la Xina van experimentar onades de calor de llarga durada amb sequera posterior durant l'estiu. Al juliol i a l'agost, el Pakistan va veure precipitacions rècords que van provocar inundacions a gran escala a grans parts del país, que van provocar una destrucció generalitzada i la pèrdua de vides. Austràlia també va experimentar temperatures per sota de la mitjana, amb condicions inusualment humides durant gran part de l'any, especialment a l'est del continent, amb diversos episodis d'inundacions generalitzades, una situació típicament associada a les condicions persistents de La Niña i probablement accentuada per sòls saturats. Nivells de CO 2 més alts en 2 milions d'anys Juntament amb el Servei de Monitorització de l'Atmosfera de Copernicus (*CAMS), C3S revela que els gasos d'efecte hivernacle atmosfèrics van continuar augmentant el 2022. L'anàlisi preliminar de les dades de satèl·lit mitjanes de tota la columna atmosfèrica mostra que les concentracions de diòxid de carboni van augmentar aproximadament 2,1 ppm, mentre que el metà va augmentar al voltant de 12 ppb. Això va donar lloc a una mitjana anual per al 2022 d'aproximadament 417 ppm per al diòxid de carboni i 1894 ppb per al metà. Per a ambdós gasos, aquestes són les concentracions més altes del registre de satèl·lit i, en incloure altres registres, els nivells més alts durant més de 2 milions d'anys per al diòxid de carboni i més de 800.000 anys per al metà.