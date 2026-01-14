Les dues plantes de tractament d’aigües grises ja estan en funcionament al CEM Sant Sebastià i al CEM Estació del Nord amb l’objectiu d’estalviar, recuperar i reutilitzar l’aigua per a altres usos als centres esportius. La iniciativa té una dotació econòmica dels premis “Barcelona amb l’esport sostenible” i s’emmarca en el pla de recursos hídrics alternatius del Pla Clima.
Reutilització de l’aigua de les dutxes al CEM Sant Sebastià
En aquest equipament el consum anual d’aigua és d’uns 33.600 m³ , el 75% dels quals corresponen a les aigües grises dels vestidors. El Club Natació Atlètic-Barceloneta ha apostat per reutilitzar l’aigua de les dutxes per a altres usos i per reduir el consum d’aigua potable. És un projecte cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona amb 100.000 euros i amb el suport del Port de Barcelona.
Reaprofitament de les aigües grises del rentatge dels filtres de piscina al CEM de l'Estació del Nord
La planta que s’ha instal·lat a l’equipament, gestionat per UFEC, permet reutilitzar el 98% de l’aigua del rentatge dels filtres de la piscina climatitzada gràcies a un procés d’ultrafiltració per reduir el consum d’aigua potable. És una iniciativa que ha rebut 100.000 euros de finançament de l’Ajuntament de Barcelona.