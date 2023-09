Detecten prats de posidònia davant la costa de Cubelles

La iniciativa de la regidoria de Medi Ambient compta també amb activitats dirigides a la ciutadania, com ara immersions, sortides guiades d’snorkel o xerrades.

El fons marí de Cubelles centrarà part de l’atenció de la quarta fase del projecte Posidònia Activa, una iniciativa de recerca i divulgació que busca recol·lectar dades de l’estat de salut de les praderies de posidònia dels espais marins no protegits del litoral català, alhora que sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la seva conservació.

La investigació tindrà lloc durant aquest estiu a la franja marítima entre Cubelles i Cunit i se sumarà als estudis realitzats anteriorment a Creixell, Roda de Berà, Coma-ruga, Sant Salvador i Calafell. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noheda, ha posat en valor el projecte i ha afirmat que “localitzar i analitzar les praderies de posidònia que hi ha a les nostres costes és un pas previ indispensable per a poder treballar en la seva conservació”. Noheda ha explicat també que “el projecte Posidònia activa és especialment interessant perquè involucra administracions, ciutadania i sector educatiu, i té un important vessant de divulgació”.

La iniciativa, liderada per l’organització Anèl·lides, serveis ambientals marins, contempla com a part essencial la participació ciutadana, que es vehicularà a través d’immersions (reservades a submarinistes amb Advanced), sortides guiades d’snorkel (es requereix bona capacitat de natació) i xerrades per al públic general. Les immersions tindran lloc els dies 17, 18 i 19 d’agost, mentre que les sortides d’snorkel es faran els dies 24, 25, 26 i 31 d’agost. Les xerrades a la ciutadania es realitzaran durant la tardor.

Les escoles del municipi també participaran en el projecte, a través diverses formacions al professorat i de la proposta Boles de Neptú, pensada per transmetre als infants la importància de la conservació de la posidònia i les amenaces a les quals es veu sotmesa.

El projecte Posidònia Activa detecta dos prats d'aquesta planta marina davant la costa de Cubelles

Actualment, les praderies de posidònia no estan localitzades amb exactitud a la costa catalana. Per aquest motiu, l'objectiu principal del projecte Posidònia Activa és geolocalitzar totes les praderies de posidònia i fer públiques totes les coordenades, per així poder evitar els ancoratges i avançar en la seva conservació.

El projecte està liderat per Anèl·lides i té la col·laboració de l’associació Oceánicos, d’Arcadia Fishing, i el suport científic de l’Institut de Ciències del Mar-CSIC, a més de l’Ajuntament de Cubelles per a la seva edició 2023. Compta també amb la subvenció de la Fundació Espanyola de la Ciència i la Tecnologia - FECYT del Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquesta setmana s’han fet immersions submarines a uns 600 metres a l’interior de les platges cubellenques i s’han trobat dos prats d’aquesta planta marina bàsica per mantenir les bones condicions del mar. Segons Laura Sánchez, biòloga i coordinadora de projectes a Anèl·lides, “el primer anàlisi ens mostra que són praderies denses i ben conservades”.

El regidor de Medi Ambient, Àlex Noheda, ho considera una bona notícia i destaca la importància de donar a conèixer la posidònia. “Es tracta d’una famosa desconeguda perquè aporta i fixa gran quantitat del carboni que tenim al planeta”.

La Posidònia oceànica

La Posidònia oceànica és una fanerògama, és a dir, una planta superior submarina que només es troba al mar Mediterrani. Forma un ecosistema únic per a milers d'espècies, exerceix de barrera natural en contra de la regressió costanera i emet, proporcionalment, més oxigen que la selva Amazònica, capturant grans quantitats de carboni procedents del CO₂. Paradoxalment, la Posidònia està en regressió i catalogada com amenaçada, a causa de les àncores de les embarcacions i la contaminació, entre altres problemàtiques.