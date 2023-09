Compromís de Barcelona cap a la neutralitat climàtica el 2030

A més, l’acord s’ha presentat a la Comissió Europea, un pas necessari per obtenir el segell de la missió europea “Cent ciutats intel·ligents i climàticament neutres el 2030”, que permetrà aconseguir avantatges en el finançament amb fons europeus.

Barcelona és una de les cent ciutats seleccionades per participar en aquesta iniciativa, que permetrà accelerar la transició energètica i climàtica de la ciutat. Les mesures per aconseguir-ho queden plasmades en l’Acord climàtic de la ciutat, que marca les línies i els sectors clau per al funcionament de la ciutat i que són els principals generadors de gasos amb efecte d’hivernacle.

Un d’aquests sectors és el de la mobilitat, i l’acord fa una aposta pel transport públic i l’impuls de les zones park and ride en col·laboració amb altres administracions, així com el foment de la mobilitat a peu i en bicicleta. Pel que fa al sector de la construcció, remarca que cal avançar en nous sistemes que protegeixin de les temperatures extremes i treballar amb materials i tecnologies que afavoreixin la descarbonització.

En referència al sector energètic, el document preveu fomentar la implantació d’energies renovables als edificis municipals i la creació de comunitats energètiques d’autoconsum en l’àmbit privat.

Finalment, el document aborda la necessitat de minimitzar la generació de residus, promoure sistemes alternatius d’abastament d’aigua i incrementar el nombre d’espais verds, així com aprofitar les façanes, les cobertes i els espais interiors per incrementar la vegetació.